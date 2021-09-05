نصائح «الصحة» لتجنب الإصابة بكورونا أثناء الدراسة

صرح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور عوض تاج الدين، ـفي حوار سابق له ـ أن مصر دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مضيفا أن هناك ارتفاعات في عدد الإصابات، في الآونة الأخيرة، حيث تخطينا حاجز الـ200 إصابة في اليوم، ما ينذر بأن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات والإصابات الخطيرة أيضًا.

ونصح «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19»، مؤكدًا أن تطعيم الطلاب بالمدارس والجامعات بات أمرًا إلزاميًا، كما أشار إلى أن متحورات كورونا تزداد، وكل يوم يظهر تحور جديد، وهناك أهمية قصوى لتلقي اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» إرشادات وزارة الصحة والسكان لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الدراسة، وفقا لما حددته وزارة الصحة والسكان المصرية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

إرشادات الصحة لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الدراسة

ـ السعال أو العطس في الكوع المثني أو في منديل والتخلص منه فورا.

ـ تحية الأشخاص بتلويح الأيدي، أو إيماء الرأس أو وضع اليد على القلب.

ـ غسل الأيدي بالماء والصابون، أو تعقيمها بمطهر كحولي.

ـ تنظيف الأسطح والأشياء التي تلمس باستمرار.

ـ مراعاة البقاء في المنزل، عند الإصابة بالمرض.

ـ عدم وصم الذين تعرضوا للإصابة بكوفيدـ19.

ـ الابتعاد عن الأخرين بمسافة لا تقل عن متر.

خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا

كما حددت وزارة الصحة عددا من الإرشادات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا وهي كالتالي:

ـ التماس الرعاية الطبية مبكرًا، في حالة الإصابة بالحمى، السعال، أو صعوبة التنفس، والاتصال بمقدم الرعاية الطبية بالهاتف.

ـ تغطية الفم بثني المرفق، أو بمنديل ورقي عند السعال.

ـ تجنب لمس العين والفم والأنف.

ـ غسل اليدين بانتظام.

ـ تجنب الأماكن المزدحمة.