اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية.. منها «سينوفارم»

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، أن لقاحات «سينوفارم» و «سينوفاك» المتواجدين في مصر ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» سيصبحان معتمدان للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنه عند الوصول للمملكة لا بد من الحصول على جرعة تنشيطية من اللقاحات المعتمدة بالسعودية.

اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه من يدخل إلى المملكة العربية السعودية مباشرة علية أن يحصل على لقاحين داخل المملكة السعودية، ومن حصل على جرعتي التطعيم في مصر، فعليه السفر إلى السعودية من خلال إحدى الدول المسموح بها أي «دولة وسيطة».

الشروط اللازمة لعودة العوائل المصريين والطلاب

وأشار نائب رئيس الاتحاج العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، إلى أنه يمكن للمسافر إلى السعودية، السفر إليها عن طريق البحرين أو المملكة الأردنية الهاشمية، ثم يجرى عزله في حجر صحي داخل هذه الدولة لمدة 14 يوم يتخللها في اليوم الـ13 تحليل الـ PCR، مؤكدًا أن المملكة السعودية ستعلن قريبًا الشروط اللازمة لعودة العوائل المصريين والطلاب.

تحذير للمصريين بشأن المهن الحرفية في السعودية

من ناحية أخرى، أوضح عادل حنفي، أنه بالنسبة إلى المهن الحرفية التي تخضع لنظام «الفحص المهني» في المملكة العربية السعودية، فلا بد من الحصول على تصريح معتمد من المملكة بمزاولة المهنة، موضحًا أنه لا يوجد بالمملكة ما يسمى بـ«الفيزا الحرة» والتقيد بالأنظمة واللوائح التي تصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.