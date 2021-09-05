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«صندوق النقد»: 10% نصيب 57 دولة إسلامية من جرعات لقاح «كورونا»

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الوطن
09:47 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
الدكتور محمود محيى الدين

الدكتور محمود محيى الدين

أكد الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى وممثل المجموعة العربية بالمجلس التنفيذى، أن نصيب 57 دولة إسلامية أعضاء فى البنك الإسلامى للتنمية من حصيلة لقاحات كورونا المطروحة عالمياً وعددها 5 مليارات جرعة يقل عن 10%، رغم أن هذه الدول تستوعب 25% من سكان العالم، وهو أمر يرسّخ التفاوت الرهيب فى التوزيع، ويزيد تباين فرص التعافى.

وأضاف «محيى الدين» خلال مشاركته فى جلسة المديرين التنفيذيين بمنتدى القطاع الخاص، فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامى بالعاصمة الأوزباكية طشقند، أن النمو الاقتصادى العالمى هذا العام يقدر بنحو 6٪ بعد سنة من التراجع (-3.2%)، ونمو أغلب اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة التى تنتمى إليها الدول الأعضاء بالبنك يقل عن متوسط النمو العالمى الراهن، بسبب قدرة الدول المتقدمة على ضخ تسهيلات مالية وتقديم تيسيرات لدعم اقتصاداتها وتوفير لقاح «كورونا» لمواطنيها.

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