أمريكا وبريطانيا عن هجمات الحوثيين على السعودية: تطيل أمد الصراع

دانت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على السعودية، وشملت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة، أطلقتها الميلشيات في اتجاه المملكة.

ورغم اعتراض وتدمير جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي، إلأ أن الهجمات تسببت في إصابة صبي وفتاة في مدينة الدمام، بسبب حطام صاروخ سقط في المنطقة الشرقية، وفقا لما أعلنه التحالف العربي.

وقالت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، إنها تدين بشدة هجوم الحوثيين الصاروخي الأخير على المنطقة الشرقية في المملكة، منوهة إلى أن مهاجمة المدنيين أمر غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق.

أمريكا: نحث الحوثيين على الوقف الفوري لهذه الهجمات العبثية

وأضافت: «نحث الحوثيين على الوقف الفوري لهذه الهجمات العبثية والبدء في العمل للتوصل لحل سلمي ودبلوماسي للصراع».

وأكدت التزام أمريكا بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع السعودية، فضلا عن التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

كما دانت السفارة الأمريكية في السعودية، استمرار المحاولات الحوثية الإرهابية في استهداف المدنيين بالمملكة، لافتة إلى أن هجوم ميليشيات الحوثي يطيل معاناة اليمنيين، قائلة «يواصل الحوثيون هجماتهم على المملكة، وهو ما يطيل أمد الصراع اليمني، ويعرض جهود السلام للخطر».

بريطانيا: الهجمات تتم بدعم من إيران

فيما دانت بريطانيا الهجمات الصاروخية للحوثيين، التي استهدفت السعودية ليلة أمس، ووصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هجمات «الحوثي» بـ«سلوك طائش»، تسهله إيران ويهدد المدنيين الأبرياء ويعيق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

يشار إلى أن مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي واستهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة.

يذكر أن التحالف العربي الداعم للشرعية، أعلن الثلاثاء الماضي، اعتراض طائرات مسيرة حوثية مفخخة، حاولت استهداف مطار أبها الدولي ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.