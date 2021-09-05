هجوم حوثي ضد السعودية.. و«التحالف العربي» ينجح في إحباطه.. ومصر تدين

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تصديه للهجمات الحوثية، والتي تستهدف الأراضي السعودية، دون اكتراث بالقوانين الدولية.

وأعلن «التحالف العربي»، أمس السبت، اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية.

وأشار «التحالف»، إلى اعتراض وتدمير صاروخا باليستيا باتجاه نجران الواقعة جنوب المملكة، كما دمر صاروخا بالستيا أطلق باتجاه ⁧‫جازان‬⁩ التي تقع جنوب غربي السعويدة والمطلة على البحر الأحمر.

الدفاعات السعودية تعترض 3 طائرات مسيرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

وأمس السبت، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، 3 طائرات مسيرة حوثية مفخخة، أطلقت باتجاه البلاد، وقال «التحالف العربي»، إن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف «التحالف»، أنه اتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين من المسيرات المفخخة الحوثية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة «صنعاء» ومناطق واسعة في اليمن، سيطر عليها الحوثيين في 2014.

مصر: نساند السعودية لما تتخذه الرياض من تدابير لصون أمنها وسلامة أراضيها

من جانبها، دانت مصر، واستنكرت بأشد العبارات، الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية في السعودية، وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن مصر أكدت وقوفها بجانب المملكة في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.

وأعربت الخارجية المصرية، عن مساندتها لما تتخذه السعودية من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أمس السبت، بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي يقوم بها الحوثيين، والتي كان آخرها إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصاروخ باليستي، باتجاه المنطقة الشرقية ومدينة نجران، والتي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن «التحالف العربي»، ن اعتراضها وتدميرها.

«الداخلية العرب»: ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية التي تعد جرائم حرب

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، في بيان، ضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية التي تعد جرائم حرب شنيعة، كما جددت مساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أراضيها ومنشآتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة «التعاون الإسلامي»، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس السبت، دعم وتأييد المنظمة لجميع الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها

وشدد العثيمين، في بيان، على أن «التعاون الإسلامي» تدين الممارسات الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون ومن يقف وراءهم ويمدهم بالمال والسلاح، وقال إن تلك الأفعال جرائم حرب.

وفي سياق متصل، دانت البحرين، بشدة استمرار الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية،

وأشادت البحرين، بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض 4 طائرات مسيرة وتدميرها، وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف المنامة الراسخ المتضامن مع الرياض ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

دعوة بحرينية لـ المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين الإرهابيين

وجددت الخارجية البحرينية، دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين الإرهابيين وكل من يدعمهم.

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الحوثيين الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدي الحوثيين السافر للمجتمع الدولي، واستخفافهم بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الوزارة الإماراتية، أن استمرار الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي الحوثيين إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكدت الخارجية، أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وفي سياق آخر، كشف رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني العقيد يحيى الحاتمي، أمس السبت، أن اعتقال القيادي الحوثي حسن علي يحيى العماد كان نصراً استخباراتياً كبيراً لقوات الجيش.

وأضاف الحاتمي، في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية، أن العماد الذي تم اعتقاله في محافظة المهرة اليمينة، متنكراً الأسبوع الماضي وهو قادم من إيران، له نشاط استخباراتي متواصل وإسهامات في تأسيس الحوثيين والتنظير لها منذ 2003 وحتى الآن.

وأشار رئيس قطاع الإعلام العسكري، إلى أن العماد يتبع النظام الإيراني مباشرة وتدرب في الحرس الثوري الإيراني منذ تخرجه في الثانوية العامة وحتى الآن، موضحا أن القيادي الحوثي عاش وتزوج في إيران.

وكشف العقيد الحاتمي، أن العماد مسؤول التنسيق المالي بين إيران والحوثيين في صنعاء، مضيفا أن العماد من أخطر المنظرين للحوثيين.