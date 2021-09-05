السعودية: إصابة طفلين وتضرر 14 منزلا جراء هجمات الحوثيين على المملكة

قالت وزارة الدفاع السعودية، إن الهجمات الحوثية استهدفت المنطقة الشرقية في المملكة وتسببت بإصابة طفلين وتضرر منازل سكنية، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السعودية، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن «التحالف العربي»، العميد الركن تركي المالكي، إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت، مساء أمس السبت، صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران من العاصمة اليمنية «صنعاء»-يسيطر عليها الحوثيون- باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف المالكي، أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشار المالكي، إلى أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الحوثيين بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الحوثيين بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

المالكي: الدفاع السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها

وأكد المتحدث باسم الدفاع السعودية، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس علماء باكستان، الأمين العام للمجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين الشيخ طاهر محمود أشرفي، عن استنكاره ورفضه الشديد وإدانته لاستمرار التصعيد الهجومي الإرهابي الذي يصر عليه الحوثيين الذين يستهدفون المدنيين والأعيان والمطارات المدنية والمباني السكنية والمنشآت الصناعية داخل السعودية بواسطة الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية المدمرة التي استهدفت، أمس السبت، منطقة نجران وخميس مشيط والمنطقة الشرقية.

وأشاد الأشرفي، بالقدرات المتميزة والكفاءة العالية للدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير وإحباط الهجمات الحوثية قبل الوصول لتحقيق أهدافها الفاشلة، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأكد الأشرفي، دعم وتأييد المجلس الكامل لكافة الإجراءات الحازمة الرادعة التي تتخذها الرياض لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها ومواطنيها، مشدداً على أهمية وقوف جميع دول العالم مع السعودية في مواجهة هذه «العصابة المارقة» والتصدي لجرائمها الدموية.