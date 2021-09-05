بريد الوطن.. ما تصدقش كلامها
كتب:
الوطن
11:14 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية
ما تصدقش كلامها
ولا تعيش فى أحلامها
دى خاينة من يومها
كل اللى قالته لك قالته لكتير غيرك
وأنت مش أول واحد من فرسان أحلامها
ما تصدقش كلامها
هتقول لك أنت الجنة وأنت الميه والنار
هتقول لك من بعد قلبك مفيش قدامى غير الانتحار
هتقول لك كلام كتير كله سحر وعبير
إوعى تصدق وتطير
وتكون قصة فى أساطيرها
ما تصدقش كلامها
هتقول لك إن عشانك أبيع عمرى وأشترى أحضانك
وطول عمرى باحلم إنك فارس تاخدنى على حصانك
تقول لك أنت آمالها
والشوق اللى بيحلا لها
والدنيا اللى من غيرها ما تعيش فيها ثانية
ما تصدقش كلامها
ماجد حسن الأحرش
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