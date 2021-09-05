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محمود مسلم

بريد الوطن.. ما تصدقش كلامها

كتب:

الوطن
11:14 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 ما تصدقش كلامها

ولا تعيش فى أحلامها

دى خاينة من يومها

كل اللى قالته لك قالته لكتير غيرك

وأنت مش أول واحد من فرسان أحلامها

ما تصدقش كلامها

هتقول لك أنت الجنة وأنت الميه والنار

هتقول لك من بعد قلبك مفيش قدامى غير الانتحار

هتقول لك كلام كتير كله سحر وعبير

إوعى تصدق وتطير

وتكون قصة فى أساطيرها

ما تصدقش كلامها

هتقول لك إن عشانك أبيع عمرى وأشترى أحضانك

وطول عمرى باحلم إنك فارس تاخدنى على حصانك

تقول لك أنت آمالها

والشوق اللى بيحلا لها

والدنيا اللى من غيرها ما تعيش فيها ثانية

ما تصدقش كلامها

ماجد حسن الأحرش

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