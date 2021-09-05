بريد الوطن.. ما تصدقش كلامها

ما تصدقش كلامها

ولا تعيش فى أحلامها

دى خاينة من يومها

كل اللى قالته لك قالته لكتير غيرك

وأنت مش أول واحد من فرسان أحلامها

ما تصدقش كلامها

هتقول لك أنت الجنة وأنت الميه والنار

هتقول لك من بعد قلبك مفيش قدامى غير الانتحار

هتقول لك كلام كتير كله سحر وعبير

إوعى تصدق وتطير

وتكون قصة فى أساطيرها

ما تصدقش كلامها

هتقول لك إن عشانك أبيع عمرى وأشترى أحضانك

وطول عمرى باحلم إنك فارس تاخدنى على حصانك

تقول لك أنت آمالها

والشوق اللى بيحلا لها

والدنيا اللى من غيرها ما تعيش فيها ثانية

ما تصدقش كلامها

ماجد حسن الأحرش

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