طارق السعيد: خطة المنتخب تغيرت قبل المباراة بيوم واحد

قال الكابتن طارق السيد، نجم منتخب مصر السابق، إن حسام البدري مدرب المنتخب القومي، يلعب بطريقة (4-3-3) وهي تعتمد على الشق الدفاعي أكثر من الهجوم وكانت هناك مسافات كبيرة بين الخطوط الثالثة في مباراة مصر ضد الجابون في تصفيات كأس العالم، وهذا حقق ميزة لفريق الجابون وساعدهم على القيام بهجمات خطيرة وأحرزوا الهدف الأول لصالحهم.

تغيير خطة المنتخب قبل المباراة

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC مصر»، الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه كان يتمنى أن تكون النتيجة أفضل من هذا، مبينا أنه تم تغيير طريقة اللعب خلال يوم واحد، وهذا يعني أن الكابتن حسام البدري كان هدفه الحصول على نقطة واحدة.

البدري كان يستهدف التعادل

وأوضح نجم منتخب مصر السابق، أن أداء منتخب مصر كان يركز على التعادل، وهذا ما حققه حسام البدري، لافتا إلى أن الجمهور كان يتمنى الفوز، خاصة أن منتخب الجابون ليس قويا ولا صاحب اسم كبير في مجال كرة القدم.

أتمنى البدري يركز في الهجوم أكثر الفترة المقبلة

وتابع نجم المنتخب السابق: «زعلانين من الأداء، بس الحمدلله ربنا وفقنا وقدرنا ناخد نقطة في ماتش صعب بعد إجهاد طويل وموسم طويل جدا، وأتمنى الكابتن حسام الفترة الجاية يركز أكثر في الأداء، عشان نحقق نتائج أفضل، لأن اسم مصر ميديش أننا نروح نتعادل مع فرقة زي الجابون، والماتش كان ماشي وفقا لخطة البدري، وبعد ما الجابون جابت جون، ابتدى يهاجم عشان يتعادل، أحنا عقليتنا المكسب، بس الكابتن حسام عنده قناعة أن اللاعبين مجهدين والموسم مستمر لحد دلوقتي، ومكنش عاوز يخسر، لكن من وجهة نظره ياخد نقطة واحدة ويتعادل ده شئ كويس، أتمنى يغير الاستراتيجية وتبقى هجومية شوية».