شارك في «رأفت الهجان».. 5 معلومات عن سمير الملا بعد وفاته

توفى منذ قليل، الدكتور الجراح الفنان سمير الملا، جراح المخ والأعصاب، والفنان، بعد معاناة مع المرض فى أيامه الأخيرة، وقررت أسرة الراحل، أداء صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين، في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

ولد في عام 1940 وحصل على زمالة الكلية الملكية للجراحين بلندن

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، 5 معلومات عن الطبيب الذي اشترك في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، وذلك في السطور التالية:

1- ولد في الأول من يناير عام 1940 بالقاهرة، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1964، ثم حصل على دبلوم الجراحة العامة عام 1967، وعلى زمالة الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة عام 1973، كما حصل على زمالة الكلية الملكية للجراحين بلندن عام 1974.

2- هوى الفن فاشترك في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره.

أبرز أعماله الفنية

3- من المسلسلات التى اشترك بها «مبروك جالك ولد» عام 1978، و«دموع فى عيون وقحة» عام 1980، و«رأفت الهجان» عام 1990، و«الفرار من الحب» عام 2000، و«اغتيال شمس» عام 2010، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل «صاحب السعادة» للفنان عادل إمام.

4- من أفلامه «الإرهاب» عام 1989، و«قشر البندق» عام 1995، و«التوربيني» عام 2007.

5- آخر مكالمة هاتفية أجراها في البرامج التلفزيونية كانت بتاريخ الأول من سبتمبر 2020، عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على التلفزيون المصري، وأجاب خلالها عن التساؤلات والمخاوف بشأن شريحة «إيلون ماسك»، ومدى تحكمها في الإنسان.