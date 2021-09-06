انطلاق ماراثون الدراجات بكورنيش مطروح بمشاركة المحافظ و150 شابًا وفتاة (صور)

انطلقت فاعليات ماراثون الدراجات بمحافظة مطروح تحت شعار «دراجتك صحتك»، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بكورنيش مدينة مرسى مطروح بمشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبدأ الماراثون من منطقة الشراع خلف ديوان عام المحافظة، وحتى كوبرى روميل والعودة وذلك لمسافة 3,8 كم، ومشاركة خالد عبد الحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح ورضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، والدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة بمطروح و150 شاب وفتاة بمديرية الشباب والرياضة وطلائع الشباب والرواد بإدارة الشباب، وسط أجواء جميلة هادئة على كورنيش مرسى مطروح.

تأمين ماراثون الدراجات في مطروح من الشرطة والإسعاف

وتولى تأمين خط سير مارثون الدراجات على كورنيش مرسى مطروح عناصر شرطية من مديرية أمن مطروح وإدارة مرور مطروح والإسعاف، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووجه محافظ مطروح الشكر للوزير الشباب والرياضة على إقامة مثل تلك المبادرات والأنشطة الرياضية التى يشارك بها الشباب، مشيدا بحرص الشباب على المشاركة وإدراكهم لأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية مع الترحيب بإقامة المزيد من الماراثونات والمهرجانات والسباقات الرياضية التي تساعد علي خلق جيل واعي من الشباب.

القيادة السياسية توجه بنشر الرياضة بين الشباب

وأكد محافظ مطروح في تصريحات صحفية على هامش فعاليات ماراثون دراجات مطروح أن القيادة السياسية وجهت بضرورة نشر الرياضة خاصة بين الشباب وممارستها لأن العقل السليم في الجسم السليم، وفى نهاية المهرجان أهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة نسخة من المصحف الشريف لمحافظ مطروح تقديرا لدعمه الدائم للشباب والرياضة وحرصه على مشاركة الشباب فى المهرجان الرياضى، والتقط الشباب المشاركين الصور التذكارية مع محافظ مطروح والقيادات المشاركة.