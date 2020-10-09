بمشاركة 150 شابا ..انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية ببورسعيد

شارك 150 شابًا ببورسعيد في ماراثون الدراجات الهوائية، اليوم، الذي انطلق اليوم، من أمام المدينة الرياضية مرورا بشارع ٢٣ يوليو لينتهي أمام ديوان عام المحافظة، ضمن عدد من الفاعليات المستمرة على مدار الشهر تنظمها وزارة الشباب والرياضة احتفالاً بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر العظيم .

وشارك في الماراثون النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود حسين، وحسن عمار، مرشحا القائمة الوطنية والمقعد الفردي بمجلس النواب 2020، وكافة قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

كما سيقوم حزب مستقبل وطن، بتكريم عدد من أبطال أكتوبر أبناء محافظة بورسعيد، في التاسعة من مساء الغد، بالمقر الرئيسي للحزب بنطاق حي الشرق، في اطار توجيهات المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب.

وقال "اللمعي"، إن ماراثون الدراجات الهوائية رسالة إعزاز وفخر من شباب مصر لأبطال أكتوبر وذويهم، وتأييداً للقيادة السياسية وإعلان لتفويض الرئيس في قيادة الوطن نحو مزيد من التقدم والإزدهار.