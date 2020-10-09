انطلاق ماراثون الدراجات بجنوب سيناء بمناسبة انتصارات أكتوبر

أطلقت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مارثون الدراجات بمدينة طور سيناء، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، تزامنًا مع إحياء الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمشاركة مئات المشاركين من أعمار مختلفة من كبار وشباب وسيدات.

وانطلق المارثون من منطقة ميدان النصر الجديد بمدينة طور سيناء مرور بطريق الكورنيش، ثم شارع 306 مرورا بديوان عام المحافظة ثم طريق الجبيل وصولا للمنتدى الشباب مقر توزيع الجوائز على الفائزين حيث تبلغ لمسافة حوالى 10 كيلو مترات.

وتقدم المارثون اللواء مجدي عبد الوصيف، السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 300 مشارك.

من جانبه قال اللواء مجدي عبد الوصيف السكرتير المساعد، إن الماراثون يأتي ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة "دراجتك صحتك"، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية.