ارتفاع أسعار البيض الأبيض.. والطبق يصل 40 جنيها

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر، اليوم الاثنين، بشكل ملحوظ؛ وفقًا لما أعلنته مزارع البيض في مصر وبورصة أسعار البيض.

وشهدت أسعار البيض الأبيض اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، بقيمة نصف جنيه وذلك بعد أن ارتفعت جنيهين ونصف أمس، حيث سجل سعر طبق البيض 40 جنيها اليوم بدلا من 39.5 جنيها أمس.

كما ارتفعت أسعار البيض الأحمر في المزارع إلى 43 جنيها للطبق، بعد ارتفاعها أمس بقيمة جنيه.

ارتفاع الأبيض والأحمر.. واستقرار البلدي

جاءت أسعار البيض، اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 40 جنيهًا بدلاً من 39.5.

- سعر طبق البيض الأحمر 43 جنيهًا بدلا من 42.

- سعر طبق البيض البلدي استقر عند 52 جنيهًا.

وأشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إن أسعار البيض ارتفعت في الوقت الحالي بشكل ملحوظ، خاصة «الأبيض» الذي يُعد النوع الأكثر طلبًا في مصر.

وشهدت أسعار البيض الأبيض اليوم ارتفاعا بقيمة نصف جنيه في مزارع إنتاج البيض، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار في محلات البيع بالتجزئة، كما ارتفع سعر البيض الأحمر بقيمة جنيه واحد.

وقال «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن يكون هناك تشديدًا للرقابة من قبل الجهات المسؤولة على محلات البيع بالتجزئة، وذلك لمحاسبة المستغلين الذين يرفعون أسعار البيض أكثر من اللازم.

ويدخل البيض في المكونات الرئيسية التي تستخدم في الوجبات على طاولة الطعام في مصر، كما يدخل في العديد من الوصفات، كما أنه من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، ويعد أحد الأصناف الرئيسية التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية.