أسعار البيض ترتفع.. والبلدي بـ52 جنيهًا

شهدت أسعار البيض، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا، بقيمة جنيه تقريبا للطبق في المزارع، وفق تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، والبورصات الخاصة بأسعار البيض، التي تحدد الأسعار التي سيتم التعامل بها في السوق المحلي.

وارتفعت أسعار البيض الأحمر والبلدي اليوم بقيمة جنيه، في حين استقر سعر الطبق الأبيض عند 37 جنيها ولم يتحرك سعره.

أسعار البيض اليوم.. 37 جنيها للأبيض

وسجلت أسعار البيض ارتفاعا، اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 37 جنيها.

- سعر طبق البيض الأحمر 42 جنيها بدلا من 41.

- سعر طبق البيض البلدي 52 جنيهًا بدلا من 51.

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البيض الأبيض، الأكثر طلبا في السوق المصري مقارنة مع بالأحمر والبلدي.

وأضاف «السيد» أن أسعار البيض ارتفعت اليوم بقيمة جنيه تقريبا في المزارع، موضحا أن البيض الأبيض يباع في محلات التجزئة والقطاعي بنحو 43 جنيها للطبق، كما يباع الأحمر بـ47 جنيهًا للطبق.

وأوضح أنه مع خروج عدد من المنتجين من المنظومة بسبب خسارتهم بعد انخفاض السعر نحو 25 جنيهًا، انخفضت كمية البيض المعروضة؛ مما تسبب في زيادة السعر، موضحًا أنه من المتوقع عودة هؤلاء المنتجين خلال شهر أكتوبر، بسبب زيادة الطلب على البيض بعد عودة المدارس.