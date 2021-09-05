ارتفاع أسعار البيض الأبيض جنيهين ونصف في يوم واحد

شهدت أسعار البيض الأبيض، اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا، بقيمة جنيهين ونصف للطبق الواحد في المزارع، وفق البورصات التي تحدد الأسعار التعامل يتم التعامل بها في السوق المحلي.

وارتفع سعر البيض الأبيض جنيهين ونصف اليوم، بينما استقر البيض الأحمر عند 42 جنيهًا والبلدي عند 52.

الأبيض يرتفع لـ 39.50 جنيه

وجاءت أسعار البيض، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 39.50 جنيه بدلا من 37.

- سعر طبق البيض الأحمر استقر عند 42 جنيها.

- سعر طبق البيض البلدي استقر عند 52 جنيهًا.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن البيض الأبيض يعد النوع الأكثر طلبا في الشراء وارتفاع سعره سيفرق بالتأكيد مع المواطنين، خاصة وأنه يمثل الفئة الأكثر شراءً في السوق المصري نظرا لتفضيله من قبل الكثيرين عن الأنواع الأخرى».

وارتفعت أسعار البيض الأبيض اليوم بقيمة جنيهين ونصف في مزارع إنتاج البيض، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار في محلات البيع بالتجزئة، حيث سيبلغ سعر طبق البيض الأبيض بعد الزيادة نحو 45 أو 46 جنيهًا للطبق الواحد.

وأضاف «السيد» أن البيض الأحمر يباع في محلات التجزئة والقطاعي بـ47 جنيهًا للطبق.

ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه بسبب انخفاض الأسعار خلال عدة أشهر تم خروج عدد من المنتجين من المنظومة بسبب خسارتهم بعد انخفاض السعر نحو 25 جنيهًا، انخفضت كمية البيض المعروضة؛ مما تسبب في زيادة السعر، موضحًا أنه من المتوقع عودة هؤلاء المنتجين خلال شهر أكتوبر، بسبب زيادة الطلب على البيض بعد عودة المدارس.