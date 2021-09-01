ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر.. واستقرار البلدي

ارتفعت أسعار البيض اليوم، بقيمة جنيه تقريبا للطبق، وهو وفق ما أعلنته بورصة "الحمامي" للبيض، والتي يتم تحديثها بشكل يومي، بهدف تحديد الأسعار التي سيتم التعامل بها في السوق المحلي خلال اليوم.

وتتغير أسعار البيض يوميا وتختلف من نوع لآخر وفقا للجودة، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة للبيض منتشرة في العالم، إلا أن السوق المصري يشتهر ببيض الدوان بأنواعه الثلاثة.

أسعار البيض اليوم

ويشتهر السوق المحلي في مصر بثلاثة أنواع للبيض وهي الأكثر استخدامًا، وهي البيض الأبيض والأحمر والبلدي.

وسجلت أسعار البيض اليوم ارتفاعا اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، بعد أن شهدت استقراراً الفترة الماضية، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 37 جنيها بدلا من 36 جنيها.

- سعر طبق البيض الأحمر بـ 41 جنيها بدلا من 40 جنيها.

- بينما استقر سعر طبق البيض البلدي عند 51 جنيهًا.

ويعتبر البيض من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، حيث يدخل البيض ضمن المكونات الرئيسية في العديد من الأكلات المصرية فضلا عن كونه وجبة بحد ذاته، كما أنه أحد الأصناف الرئيسة التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية، وهو ما يجعل عدد كبير من المواطنين يبحثون عن أسعار البيض اليوم، كما يستخدم في إنتاج الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها للأطفال في وجبه الإفطار، حيث يزداد الطلب عليه خلال فترة الدراسة.

وهناك عدد من الأشخاص تفضل تناول البيض البلدي نظرا لعدم دخوله إلى مراحل التفريخ، كما تنتشر معلومة أنه صحي ونظيف مقارنة بالأنواع الأخرى، على الرغم من أن الدراسات العلمية أكدت أن عدم وجود فروق كبيرة في القيم الغذائية بين أنواع البيض المختلفة.