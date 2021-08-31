أسعار البيض اليوم 31-8-2021 فى مصر

استقرت أسعار البيض في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 31 أغسطس الجاري، لتباع ما بين 45 إلى 50 جنيهًا في الأسواق الشعبية، ويرتفع السعر إلى الضعف في بعض محلات السوبر ماركت والأحياء الراقية، حسب المكان والمنطقة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض أسعار البيض في السوق المحلي والسوبر ماركت، وذلك وفق جولة في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، وتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة الدكتور سيد عبدالعزيز، خلال التقرير التالي:

أسعار البيض اليوم

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة الدكتور عبد العزيز السيد لجريدة «الوطن» مصر تنتج ما يكفي احتياجاتها من الاستهلاك المحلي، ويتراوح سعر البيض في السوق ما بين 42 إلى 50 جنيهًا في الأسواق العادية، لكن بعض المنتجات «الأورجانيك» يصل فيها سعر كرتونة البيض إلى أكثر من 110 جنيهًا.

بورصة البيض اليوم

ويتنوع أسعار بورصة البيض ما بين الأحمر والأبيض والبلدي والأورجانيك، كالآتي:

أسعار البيض البلدي

ويباع البيض البلدي في الأسواق المحلية ما بين 45 إلى 50 جنيهًا، بينما يحصل عليه التاجر من المزرعة أو المربى بسعر يتراوح ما بين 42 إلى 45 جنيهًا، ويضاف على هذا السعر تكلفة النقل والعمالة، لذلك يختلف السعر من منطقة لأخرى.

ويعتبر البيض البلدي من أكثر أنواع المطلوبة من الأمهات، بسبب انتشار معلومة أنه صحي ونظيف مقارنة بالأنواع الأخرى، على الرغم من أن الدراسات العلمية أكدت أن عدم وجود فروق كبيرة في القيم الغذائية بين أنواع البيض المختلفة.

أسعار البيض الأحمر والأبيض

ووصل سعر البيض الأحمر في الأسواق ما بين 42 للكرتونة، بينما يباع في السوبر ماركت بنحو 50 جنيهًا، ولم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للبيض الأبيض والذي سجل نفس الأسعار.

سعر البيض الأورجانيك

ويتواجد البيض الأورجانيك والمغلف بالبلاستيك أو موضوع في أطباق في فروع السوبر الكبري، ويبدأ سعره ما بين 90 إلى 110 حسب الشركة العارضة.

وبحسب تصريحات وزير الزراعة الدكتور سيد قصير، تنتج مصر سنويًا نحو 13 مليار بيضة، ويصل نصيب الفرد من البيض على مدار العام نحو 130 بيضة.