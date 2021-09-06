قادة انقلاب غينيا يعقدون اليوم اجتماعا لوزراء الرئيس المعتقل.. من يتغيب «متمرد»

أعلن قادة الانقلاب العسكرى فى غينيا أمس السيطرة على العاصمة كوناكري واعتقال الرئيس ألفا كوندي، وعقدهم لاجتماع مع وزراء حكومة الرئيس ألفا كوندى المعتقل ومسؤولين كبار اليوم الاثنين، وقال مامادي دومبويا، قائد انقلاب غينيا وقائد وحدة القوات الخاصة بالجيش «لن نعهد بالسياسة بعد ذلك لرجل واحد، سوف نعهد بها إلى الشعب».

ويعقد قادة الانقلاب العسكرى فى غينيا اليوم الاثنين اجتماعا لوزراء حكومة الرئيس المعتقل ألفا كوندي ومسؤولين آخرين كبار في العاصمة كوناكري.

اجتماع لقادة الانقلاب العسكري في غينيا اليوم

وأوضح قادة الانقلاب العسكري في غينيا، أن الاجتماع سيجرى عقده في العاصمة الغينية، مؤكدين أن أي رفض للحضور سيعتبر تمرد على المجلس الذي شكله الانقلابيون لحكم البلاد وفقا لقناة «العربية».

وبعد ساعات من إعلان قادة الانقلاب العسكري في غينيا اعتقال الرئيس ألفا كوندي والسيطرة على العاصمة كوناكري وحل مؤسسات الدولة، فرض حظر تجوال في جميع أنحاء غينيا من الساعة الثامنة مساء وحتى إشعار آخر إلا أن قادة الانقلاب طالبوا الموظفين للحضور إلى العمل اليوم.

حظر تجوال في غينيا لحين إشعار آخر

كما استبدل قادة الانقلاب العسكري في غينيا حكام المناطق بمسؤولين عسكريين وطالبوا جميع الوحدات العسكرية في الداخل بالتزام الهدوء وتجنب التحركات نحو كوناكري.

وفى أول رد فعل عالمي على الأحداث في غينيا، أدانت الأمم المتحدة الانقلاب في غينيا، ودعا أنطونيو جوتيريش إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المعتقل ألفا كوندى قائلا «إنه يراقب الوضع عن كثب» وذلك فى تغريدة له على موقع تويتر.

كما أدان أي استيلاء على السلطة بالقوة في غينيا، ودعا مسؤولي الاتحاد الأفريقي إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندى.