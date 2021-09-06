مستجدات أعمال «حياة كريمة» في الغربية: 80 مشروع صرف صحي (صور)

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعيـ «فيس بوك» مستجدات أعمال المبادرة الرئاسية بمحافظة الغربية، فبمتابعة نسب التنفيذ بالمحاور المختلفة لمبادرة «حياة كريمة»، بلغت نسبة التنفيذ بمحور الصرف الصحي 60٪ عدد مشروعاته 80 مشروعًا تم البدء في 65 مشروعًا وتم إنهاء 25 مشروعًا، وجار العمل على استكمال محطة الصرف الصحي بقرى «سندبسط، وكفر الجزيرة، وكفر السنادية، وشبراملس، وكفر ششتا، وششتا، وسنبو الكبري، ودمنهور الوحش، وكفر شمارة، و حنون، وكفر غازي، التابعين للوحدة المحلية بسنبو الكبري».

جار مد وتدعيم شبكة مياة الشرب بقرية دمنهور الوحش

وجار العمل على توصيل الصرف الصحي للمنازل بقرية سنباط، كفر حانوت البحري، قرية حانوت، أما بمحور مياه الشرب، بلغت نسبة التنفيذ 75٪ وعدد مشروعاته 171 مشروعًا تمّ البدء في 162 مشروعًا وتم إنهاء 94 مشروعًا، حيث جار العمل على مد وتدعيم شبكة مياة الشرب بقرية دمنهور الوحش التابعة للوحدة المحلية بسنبو الكبري، سنباط، شرشابة وتركيب وصلات منزلية، كفر ميت الحارون، سندبسط والتوصيل للمنازل المحرومة، وبلغت نسبة التنفيذ بمحور الغاز الطبيعي 10% في 54 مشروعًا، وتم البدء في 7 مشروعات.

كما أنّه يجرى العمل على مشروع الغاز الطبيعي في قرية كفر الجنيدي التابعة لوحدة سندبسط، وتوصيل الغاز لنهطاي بنسبة تنفيذ 90%، وتفهنا العزب بنسبة تنفيذ 96%، الضبابشة بنسبة تنفيذ 96%، كفر الدغايدة بنسبة تنفيذ 93%، بكفر دمنهور القديم بنسبة تنفيذ 96%.

الانتهاء من ترعة الدمنهورية، وترعة ميت الحارون وحدة تفهنا العزب

وبلغت نسبة التنفيذ بمحور الري والموارد المائية 22٪ عدد مشروعاته 28 وتم البدء في 6 مشروعات وإنهاء مشروعين، حيث تم الانتهاء من ترعة الدمنهورية، وترعة ميت الحارون وحدة تفهنا العزب، كما جاري العمل علي تبطين ترعه العطف بقرية نهطاى، و تبطين ترعة أم عبد العال بعزبة البدوى البحرية مرورا بقرية فرسيس وحتى ترعة الخضراوية التابعة لوحدة الغريب، ووصلت نسبة التنفيذ بمحور المجمعات الخدمية 11% عدد مشروعاته 9 مشروعات، حيث جار العمل على 8 مجمعات خدمية بقرى شبراملس، نهطاى، سنبو الكبري، شرشابة، سنباط، الغريب، تفهنا العزب، حانوت، كما جار العمل على مدّ وتدعيم خطوط التليفونات الارضية والانترنت بقريتي نهطاى وتفهنا العزب، حيث تتمّ تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.