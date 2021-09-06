درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. نشاط الرياح وانخفاض الرطوبة

شهدت مدينة الإسكندرية، طقس غير مستقر، اليوم الاثنين، صاحبه انخفاض في نسبة الرطوبة ونشاط للرياح مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مقارنة بالأمس، تزامنا مع تواجد المصطافين بالشواطئ، هربا من الموجه الحارة.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم في محافظة الإسكندرية، 31 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية،، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 57%، وسرعة الرياح إلى 23 كيلومترًا في الساعة.

انخفاض نسبة الرطوبة في الإسكندرية

ولأول مرة منذ بداية فصل الصيف، تشهد مدينة الإسكندرية انخفاضا ملحوظا في نسبة الرطوبة مع بداية شهر سبتمبر، حيث انخفضت نسبة الرطوبة لأكثر من 4 درجات عن معدلها الثابت والمرتفع في شهر أغسطس الماضي.

وشهد منسوب الرياح ارتفاعا ملحوظا حيث وصلت سرعتها إلى 23 كليو مترا في الساعة، ما ترتب عليه طقس متغير في الشوارع، مع التأثير على حركة أمواج البحر خاصة الشواطئ التي لا يوجد بها حواجز، كشواطئ ميامي والعجمي والتي تسبب في غرق بعض الرواد لعدم الالتزام بالتعليمات التي أقرتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

سياحة الإسكندرية تحذر من ارتفاع الأمواج

وواصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تحذيراتها للمصطافين من استمرار ارتفاع أمواج البحر، وتفادي الغرق داخل دوامات البحر، خاصة داخل بعض الشواطئ بسبب سرعة حركة الرياح، والتي قد تتسبب في سحب للمصطافين وغرقهم، خاصة الأطفال والشباب، لعدم الالتزام بالتعليمات وارتداء العوامة.