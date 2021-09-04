طقس الإسكندرية اليوم 4 سبتمبر رياح نشطة وموجة حارة وزيادة الرطوبة

سجلت درجة الحرارة اليوم في مدينة الإسكندرية، 4 سبتمبر، طقسا مشمسا مع زيادة حدة الموجة الحارة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وسرعة ونشاط في الرياح، مع زيادة نسبة الرطوبة في المدينة الساحلية، عن أمس، في بداية الشهر الجاري.

درجة الحرارة اليوم 4 سبتمبر في الإسكندرية

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت في الإسكندرية، لتسجل 31 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، مع زيادة طفيفة في حركة أمواج البحر، حيث وصلت نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 62%، مع وصول سرعة الرياح إلى21 كيلومترًا في الساعة.

شواطئ الإسكندرية تستقبل المطصافين

كما واصلت شواطئ الإسكندرية، استقبال أفواج المصطافين لنزول مياه البحر والاستحمام داخل شواطئ الإسكندرية، خاصة مع استمرار توافد أفواج من رحلات اليوم الواحد منذ أول أمس على جميع شواطئ الإسكندرية بمختلف أنواعها، خاصة الشواطئ المجانية التي تقدم خدمة مجانية للرواد، إضافة إلى شاطئ ذوي الهمم الذى تم تغير اسمه من شاطئ المندرة ليصبح شاطئ الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما ترواحت نسبة إشغال الشواطئ بالأمس ما بين 50 إلى 75%، إضافة إلى تحقيق 4 شواطئ عامة نسبة إشغال 100%، ثم بعض الشواطئ حققت نسبة إشغال 90% من بينهم شواطئ العجمي، إضافة إلى استمرار الحجز الإلكتروني من قبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مع استمرار الحملات التفتيشية من قبل مفتشي السياحة على جميع الشواطئ من أجل التأكد من الخدمة التي تقدم للرواد ومنع استغلالهم.