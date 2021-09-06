لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 لطلبة الثانوية والجامعات

تزامنًا مع إعلان وزارة الداخلية، تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من «الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام» ليكون 60% بدلًا من 65% من المجموع الكلي للدرجات، كثرت طلبات الالتحاق بالكلية خلال الأيام الماضية، كما ازدادت عمليات البحث حول لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 من الطلبة الذين تقدموا بالفعل للقبول بكلية الشرطة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 وفقًا لما حددته وزارة الداخلية المصرية على النحو التالي:

لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021

وكانت وزارة الداخلية أشارت إلى أنّ الإعلان عن نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات يكون من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت؛ تيسيرًا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

- ويمكن الحصول على نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 ومعرفة مواعيد الاختبارات التالية من هنــــــــــــــا.

- بعد ذلك يضغط الطالب على «نتائج الاختبارات».

إذ يمكن للطالب الذي أدى اختبار القدرات أن يطّلع على نتائج جميع الاختبارات التي تمت له وكذلك معرفة موعد الاختبار التالي.

- يُدخل الطالب الرقم القومي ورقم الملف ثم الضغط على «دخول».

- في حالة نجاح الطالب في اختبار القدرات يتحدد له موعد اختبار المقاس والقوام، وفي حالة رسوبه لا يحق له الإعادة.

- يتوجه الطالب إلى مقر لجنة اختبار المقاس وفي حالة اجتيازه بنجاح يتوجه لأداء اختبار القوام وفي حالة رسوبه لا يحق له الإعادة.

- ولمعرفة نتيجة القوام يجب الدخول على موقع الأكاديمية السابق، وفي حالة اجتيازه بنجاح يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه 4 صور شخصية وبطاقة الرقم القومي وبطاقة التردد ووثائق التعارف الخاصة بإجراء التحريات التي جرى استلامها مع ملف التقديم، والإقرارات الموجودة بالملف، لاستكمال إجراءات التقديم باللجنة قبل تحديد موعد الكشف الطبي.

- في حالة رسوب الطالب في اختبار القوام، يحق له الإعادة دون رسوم ويجري تحديد موعد الإعادة إلكترونيًا.

- يحضر الطالب لأداء الكشف الطبي ومعه بطاقة التردد وعدد 2 صورة شخصية وبطاقة الرقم القومي.

- في حالة اجتياز الطالب للكشف الطبي يتوجه في اليوم التالي لأداء الاختبار النفسي.

- في حالة رسوب الطالب في الكشف الطبي يحق له الإعادة بعد سداد الرسوم المقررة، ويجري تحديد موعد كشف الإعادة من داخل لجنة الكشف الطبي.

- في حالة اجتياز الطالب للكشف النفسي، يجري تحديد موعد اختبار السمات الشخصية «بطارية 1 - بطارية 2» من خلال موقع الأكاديمية، وفي حالة رسوبه لا يحق له الإعادة.

- في حالة اجتياز الطالب لبطاريتي السمات الشخصية يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه 4 صور شخصية وملف التقديم بعد استيفائه وإرفاق كافة المستندات، لتحديد موعد الاختبار الرياضي.

- في حالة اجتياز الطالب للاختبار الرياضي يتحدد له موعد الكشف الطبي المتقدم، وفي حالة رسوبه يحق له الإعادة بعد سداد الرسوم المقررة، ويتم تحديد موعد كشف الإعادة من داخل لجنة الطالب.

- عقب انتهاء الطالب من الكشف الطبي المتقدم، يتوجه لإجراء اختبار تحريري عن طريق الحاسب الآلي في دليل الطالب للمعلومات العامة «الذي سيتم تسليمه مع كراسة الالتحاق» في الموعد المحدد، حيث تقوم اللجنة بالمفاضلة بين الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر فيهم شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية.