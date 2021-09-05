كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، موضحة أنه سيجري إعلان نتيجة التظلمات حتى يوم 13 سبتمبر الجاري، مؤكدة أنه يجري حالياً فحص جميع أوراق التظلمات يدوياً في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق مجموعة من المعايير الدقيقة لعمليات الفحص.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 تعلن إلكترونيا

وأضافت أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، ستعلن باسم الطالب ورقم جلوسه وكافة البيانات المتعلقة به مثل اللغة الأجنبية الأولى والثانية التي درسها والتخصص، لافتة إلى أن التظلم لا ينقص من درجات الطالب، وفي حالة حصول الطالب على درجات تجري إضافتها لمجموعه ويجري التقديم على أساسها للجامعة.

خطوات الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

- الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة البريد الموحد.

- كتابة كلمة مرور البريد.

-الضغط على «تسجيل الدخول».

- تظهر النتيجة وفق مجموعة من المراحل:

- اسم المادة التي قدم الطالب التظلم على نتيجتها.

- تاريخ إدخال التظلم.

- حالة الطب سواء حصل الطالب على درجات أم لا.

«شوقي»: تسليم الطالب المتظلم نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة للتأكد من إجابته بنفسه

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 ستعلن حتى يوم 13 سبتمبر الجاري، مؤكداً أن الوزارة كثفت من جهودها للانتهاء من فحص أوراق التظلمات، موضحاً أن الفحص يجري يدوياً وسيجري تسليم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة للتأكد من إجابته بنفسه.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن التظلمات لا تنقص من درجات الطالب، مشيراً إلى أن الوزارة قررت تفعيل التظلمات مجاناً لأول مرة تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور، مشدداً على الطلاب بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالتظلمات وكتابة البيانات بطريقة صحيحة عند الحصول على النتيجة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل العام الدراسي الجديد 2022/2021، موضحة أن الحضور سيكون نظامياً وسيجري تفعيل الحضور والغياب، مشددة على ضرورة تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.