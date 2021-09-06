بعد إحالة المتهم للمفتي.. القصة الكاملة لمقتل الطفلة «روضة» بكفر الشيخ

بعد مرور 3 أشهر ونصف من تداول القضية، أحالت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، أوراق المتهم بقتل الطفلة روضة حسن على سلامة، المقيمة بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض، لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وعقب النطق بالحكم ضجت قاعة المحاكمة بالتهليل من قبل أهل الطفلة التي ماتت غدراً أثناء ذهابها لدرس خصوصي في 9 مايو الماضي، لتبدأ أسرتها في تلقي العزاء بعد الحكم وفق والدها:« هاخد عزاء بنتي، وبتمنى يتم التصديق على الحكم ويتعدم المتهم علشان ارتاح».

وتستعرض« الوطن»، القصة الكاملة لمقتل الطفلة روضة البالغة من العمر 7 سنوات، عقب الحكم على المتهم بالإعدام، وذلك في أحداث القضية رقم 7662 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2146 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

تحقيقات النيابة:« المتهم استدرج الطفلة وعقد العزم على قتلها»

ووفقا للتحقيقات التي أجريت مع المتهم واستجواب ذوي الطفلة روضة كانت في طريقها للعودة من الدرس الخصوصي الذي يبعد عن مكان إقامتها ببضعة أمتار، وحينها استوقفها رجل يقود« توك توك»، 60 عامًا، ليسألها عن أحد الأماكن بالقرية، واستقلت الطفلة معه المركبة لتدله على المكان الذي سأل عنه، لكنها فوجئت به ينقض عليها كالذئب وخنقها لسرقة قرطها الذهبي، ثم ألقى بجثتها في المياه حتى لا ينكشف أمره.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال« محمد.أ.م.أ»، وشهرته حميدو أبوزيد، 65 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بعزبة فرج الكبرى التابعة لمركز الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 9 مايو 2021، قتل الطفلة روضة حسن علي عبدالمجيد سلامة، عمدا ، حيث تبين أن المتهم بيت النية، وعقد العزم على قتل الطفلة، وما أن انفرد بها حتى أطبق يده اليسرى على عنقها قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت تلك الإصابات بحياتها.

والدة الطفلة:« نفسي أشوفه وهو بيتعدم»

وأكدت هنية هجرس، والدة الطفلة، على أن الحكم عادلا بالنسبة لهم، وأنهم سيتلقون العزاء في طفلتهم بعدما حكمت المحكمة بإعدام المتهم،« بنتي كانت هادية ومتفوقة وبتحفظ قرآن، وكانت في طريقها لدرس القرآن ، وهي راجعة حصل اللي حصل، في نهار شهر رمضان، ولا اعرف كيف لرجل عجوز أن يفعل هذا في نهار شهر كريم؟، ونفسي اشوفه وهو بيتعدم».

بداية الواقعة بلاغ باختفاء الطفلة روضة

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغًا لمركز شرطة الرياض، من« إسماعيل علي سلامة»، 31 عامًا، كهربائي، ويقيم بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض، باختفاء طفلة شقيقه روضة حسن سلامة، 7 أعوام، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، يوم 9 مايو 2021.

وأكد في بلاغه أن طفلة شقيقه المختفية، توجهت إلى أحد المعلمين بالقرية التي تقطن بها، لحضور درس خصوصي، مرتدية إسدال أزرق، وخمار، ولم تظهر، واختفت عن القرية، وبالبحث عنها في كل مكان لم يتمكنوا من العثور عليها.

وكشفت كاميرات المراقبة، الموجودة بأحد الشوارع، أن الطفلة استقلت التوك توك مع العجوز، وبتتبع خط سير التوك توك، أمكن التعرف عليه، بعد أيام وتحديد هوية صاحبه.