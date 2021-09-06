موعد فتح الطيران السعودي للعمالة المصرية.. 4 فئات مسموح لها بالسفر

تساؤلات عديدة تدور داخل الشارع المصري، حول موعد فتح الطيران السعودي للعمالة المصرية في ظل عجز آلاف للعاملين المصريين بالسعودية المتواجدين بمصر حاليًا عن السفر للمملكة.

وقال يسري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران إنَّ شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية تتعامل بمعيارين مع العمالة المصرية العاملة بالمملكة وفقًا لقرارات السعودية في هذا الإطار، حيث تنقل العمالة المصرية التي تحصلت على جرعتي التطعيم بالمملكة من مصر إلى المملكة مباشرة، في الوقت الذي لا يسمح بنقل العمالة الأخرى إلى السعودية حتى لو كانت حاصلة على جرعتي التطعيم بمصر.

موعد فتح الطيران السعودى للعمالة المصرية

وأضاف العضو المنتدب، لـ«الوطن»، أنَّ موعد فتح الطيران السعودى للعمالة المصرية بالشكل المعتاد غير معلوم حتى الآن، لافتًا إلى أن قرار السماح بسفر العمالة المصرية الحاصلة على جرعتي التطعيم بالمملكة من مصر إلى السعودية يمثل تمهيدًا لقرب عودة الحركة الجوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لما كانت عليه قبل فبراير الماضي، والتي أصدَرت المملكة خلاله قرارًا بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها بسبب جائحة كورونا.

الفئات المسموح لها بالسفر من مصر للسعودية

وأشار «عبدالوهاب»، أنَّ هناك 4 فئات مسموح لشركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية نقلهم حاليًا من مصر إلى المملكة، وهم العاملون المصريون بالمملكة الحاصلين على جرعتي التطعيم بالسعودية والمواطنون السعوديون والدبلوماسيون فضلًا عن العاملين المصريين بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم، موضحًا أن شركات الطيران تسير رحلات يومية إلى السعودية لنقل تلك الفئات.

ومن جهتها كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، أنَّ مسؤولي الوزارة ناقشوا مع مسئولين بالمملكة العربية السعودية أسباب استمرار المملكة في تعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها حتى الآن رغم سماحها للمواطنين السعوديين بالسفر إلى مصر دون قيود، لافتة إلى أن َّهناك تفاؤل بقرب عودة الرحلات بين البلدين خلال الشهور القليلة المقبلة خاصة بعد زيادة أعداد المصريين الحاصلين على تطعيمات كورونا وتراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر.