موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. رحلات يومية للفئات المستثناة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بشكل مستمر وطوال الوقت، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في توقف حركة الطيران بين مصر والسعودية، للحد من انتشار الفيروس بين المعتمريين والحجاج، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبين في السفر إلى السعودية سواء لأداء مناسك العمرة أو الحج، عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.

الطيران بين مصر والسعودية

وقال مصدر مسؤول بوزلرة الطيران المدني، إنَّ شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية، تشهد حاليًا سير رحلات يومية لنقل الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول للمملكة العربية السعودية.

وتتمثل الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول للمملكة العربية السعودية، العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم، والعاملون المصريون الحاصلون على جرعتي التطعيم بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى المواطنين السعوديين والدبلوماسيين.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وعن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري، أنَّ وزارة الطيران المدني قد أجرت اتصالات عدة، مع مسؤولين سعوديين لمعرفة موعد فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية وعودتها لوضعها الطبيعي، ومتوقع فتح الطيران بين مصر والسعودية خلال الأشهر المقبلة.

حيث أجريت تلك الاتصالات بين وزارة الطيران المدني المصرية، والمسؤوليين السعوديين قبل شهر فبراير الماضي، الذي أصدرت خلاله السلطات السعودية قرارًا بتعليق دخول المصريين لأراضيها بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا.

كما أكد المصدر ارتفاع نسب السفر من مصر للمملكة خلال الأسبوع الماضي بالنسبة للعاملين المصريين بالسعودية الذين حصلوا على جرعتي لقاح كورونا، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي بالسعودية.

تعليمات سفر الفئات المستثناة بين مصر والسعودية

حددت شركة مصر للطيران، عددًا من التعليمات الجديدة، لسفر الفئات المستثناة إلى المملكة العربية السعودية، والتى تتمثل في إجراء فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة، فيما عدا المواطنين السعوديين، إضافة إلى الخضوع للحجر المؤسسي لمدة 7 أيام وإجراء، وإجراء فحصين PCR، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسي.