شركات الطيران: بدء نقل العمالة المصرية «المحصنة» إلى السعودية مباشرة

قال يسرى عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إن شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية، بدأت أمس فى نقل العاملين المصريين بالسعودية، حاملي الإقامات السارية، والحاصلين على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا بالمملكة، والمتواجدين بمصر حاليا، إلى السعودية مباشرة، مع الالتزام بكل الإجراءات التي وضعتها الجهات السعودية فى هذا الإطار.

وصول إخطار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بنقل هذه الفئات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية، تلقت إخطارا أمس، من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، برفع تعليق القدوم المباشر من المملكة إلى الدول المعلق منها، للقادمين للمملكة الذين تحصلوا على جرعتي اللقاح بالمملكة، قبل مغادرتهم لها، والسماح لهم بالعودة إليها مباشرة، على أن تطبق عليهم كل الاجراءات والاحترازات الصحية المعتمدة فى المملكة، لافتا إلى أن الهيئة، أوضحت لشركات الطيران، أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة، يٌعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيجري اتخاذ الاجراءات النظامية، بحق المخالف وتحميله المسئولية المترتبة على ذلك.

تطور ايجابى لعودة حركة الطيران بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعى

وأوضح عبدالوهاب، أن هذا القرار، يعتبر تطور إيجابي في عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية، لما كانت عليه قبل شهر فبراير الماضي، الذي أصدرت المملكة العربية السعودية خلاله، قرارا بحظر سفر المواطنين المصريين للأراضي السعودية، كأحد الإجراءات التي اتخذتها المملكة آنذاك، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتا إلى أن شركات الطيران العاملة بين البلدين، سيرتفع معدل تشغيلها خلال الأسابيع المقبلة، بعد عودة العمالة المحصنة الموجودة بمصر حاليا إلى السعودية.

وأصدرت شركة آير كايرو، التي تمتلك شركة مصر للطيران، غالبية أسهمها، تعميما على كل المسافرين لديها، جاء فيه: «بناء علي التعليمات الواردة من سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، نحيطكم علما بأنه تقرر رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك فقط للمقيمين «حاملي الاقامات السارية» في المملكة العربية السعودية، الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد- 19»، المعتمدة داخل المملكة، قبل مغادرتهم لها، والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات والاحترازات الصحية المعتمدة في المملكة، ويكون مسجل ذلك على تطبيق توكلنا وصحتي».