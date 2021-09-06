بنك الإسكندرية يقدم 3 شهادات استثمارية مختلفة الفائدة

يبحث العديد من الأباء والأمهات والشباب من الجنسين عن الاستثمار الأمن الذي يوفر العائد الشهري أو السنوي ويضمن عدم خسارة رأس المال، وجميعهم يتجهون إلى الاستثمار في شهادات الاستثمار بالبنوك خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وقدم بنك الإسكندرية 3 شهادات استثمارية تحت مسمي «شهادة اليكس ستار» ذات العائد الثابت والثانية شهادة «اليكس برايم» ذات العائد المتغير والشهادة الثالثة هي شهادة «اليكس ستار» ذات العائد التراكمي.

وتستعرض «الوطن» خصائص ومميزات الـ3 شهادات في السطور القادمة كما أعلن عنها بنك الإسكندرية من خلال موقعه الرسمي.

1- شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت

- يتمتع خلالها العميل بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- دورية صرف العائد وللعميل حرية الاختيار من بين عائد شهري أو ربع سنوي.

- الشهادة متوفرة بمختلف العملات.

- متوفرة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو.

خصائص الشهادة

- مدة شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت تبدأ من 3 إلى 5 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 أو 5000 أو 10000جنيه ومضاعفتها.

2- شهادة اليكس برايم ذات العائد المتغير

وهي عبارة عن خطة استثمار طويلة الأجل مع اختيارك ما بين عائد متغير شهري أو ربع سنوي

- عائد متغير وفقا لمدة الشهادة ودوريات صرف العائد المختلفة.

- حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة.

- الشهادة متوفرة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

خصائص الشهادة

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000جم أو 100 دولار أمريكي ومضاعفتها.

3- شهادة اليكس ستار ذات العائد التراكمي

- خطة استثمار طويلة الأجل ذات عائد تراكمي.

- حرية الاختيار من بين مدد الشهادة المختلفة.

- عائد ثابت عند الاستحقاق.

- إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة.

خصائص الشهادة

- مدة الشهادة من 7 إلى 10 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 أو 5000 أو 10000 جنيه ويمكن مضاعفتها.