بنك مصر و«فودافون» يوقعان بروتوكولاً لدعم المشروعات الصغيرة

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة فودافون مصر، لدعم وتفعيل التحول الرقمى ومساندة المشروعات الصغيرة وتقديم حلول متكاملة لدعم ذلك القطاع لتلبية جميع احتياجات المشروعات الصغيرة.

قام بتوقيع البروتوكول عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وكريم شحاتة رئيس قطاع الأعمال بشركة فودافون مصر، بحضور شهاب زيدان رئيس قطاع التحول الرقمى ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر وشركة فودافون مصر.

وقال البنك فى بيان، إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تقديم الخدمات والمنتجات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة من قبل بنك مصر وشركة فودافون مصر، حيث يتم تقديم عرض قيم للعملاء من شركات المشروعات الصغيرة يشمل جميع الحلول والمنتجات التى تلبى احتياجات هذه الفئة من العملاء.

وأضاف البيان أن بنك مصر يقدم الكثير من الخدمات، من ضمنها قرض «إكسبريس مشروعات صغيرة»، وشركة فودافون مصر تقدم لهم مجموعة من الخدمات، التى تساندهم فى تطبيق عملية التحول الرقمى، وفى الصمود أمام التحديات المختلفة، وذلك لتقديم حلول فريدة لعملاء بنك مصر من الشركات وعملاء شركة فودافون مصر من خلال منصة الـVHUB، التى تهدف إلى توسيع نطاق الأعمال، مع الحفاظ على العمليات الحالية التى تجرى داخل المؤسسات، بالإضافة إلى مساندة الشركات لدمج جميع الأعمال بشكل واضح ومنظم يجعل العملية الإدارية أكثر سلاسة، ودون تعقيدات، فضلاً عن توفير التكاليف والوقت.

كما يهدف البروتوكول إلى تقديم عروض حصرية لعملاء الشركات الصغيرة على خطوط المحمول الخاصة بالشركات، وذلك بهدف تحقيق تكامل بين عمليات التمويل فائق السرعة «إكسبريس مشروعات صغيرة» المقدم من بنك مصر وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا المقدّمة من شركة فودافون مصر لمساعدة شركات المشروعات الصغيرة على تطوير أعمالهم.

وقال عاكف المغربى إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى ضوء استراتيجية بنك مصر الهادفة لتوفير الحلول الرقمية للعملاء، وتعزيز الخدمات الرقمية التى يقدمها بنك مصر بهدف تلبية احتياجات عملائه، كقرض «إكسبريس مشروعات صغيرة» الذى يعتبر أول قرض رقمى متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر من خلال قطاع التحول الرقمى بالبنك.

وأشار إلى أن قرض «إكسبريس» حقق نجاحاً كبيراً، حيث وصل حجم التمويل إلى أكثر من 10 مليارات جنيه قبل انتهاء العام الأول من إطلاق المنتج، مما انعكس على أداء المنتجات الرقمية وحفّز البنك على إطلاق أول مرابحة لتمويل المشروعات الصغيرة أونلاين، حيث تم إطلاق منتج «بنك مصر إكسبريس معاملات إسلامية»، بداية من شهر أغسطس 2021، تحت إشراف هيئة رقابة شرعية.

من جانبه، أكد كريم شحاتة أن منصة V-Hub مصمّمة خصيصاً لمساعدة الشركات الصغيرة فى مواجهة الكثير من التحديات التى تقابلهم فى إدارة عملهم، كما تعرض لهم بشكل أساسى الحلول التكنولوجية المناسبة لاحتياجاتهم، مع تقديم الدعم الكامل من بداية عملية التسجيل على المنصة واختيار الحلول التكنولوجية إلى خطوات ما بعد التشغيل، كما توفر «فودافون مصر» للمستخدمين خدمات استشارية من خبراء لديهم دراية كاملة باحتياجات الشركات المختلفة، خاصة الشركات الصغيرة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأوضح «شحاتة» أن المنصة يتوافر بها أكثر من 100 حل تكنولوجى للشركات، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى وأيضاً مع شركاء محليين لديهم خبرة باحتياجات السوق المصرية والشركات الصغيرة العاملة به، مشيراً إلى أن تلك الحلول مضافة على فودافون cloud فى مصر، وتتمتع بمستوى عالٍ من تأمين وحماية المعلومات.