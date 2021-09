الغرف التجارية تعقد ندوات تعريفية بالكتالوج الإلكتروني لزيادة الصادرات

عقدت غرفة تجارة الشرقية، برئاسة أسامة سلطان، رئيس الغرفة، ندوة تعريفية لعدد كبير من التجار والمستوردين والمصدرين بمقر الغرفة خلال الأيام الماضية للتعريف بـ«الكتالوج الإلكتروني» للمنتجات المصرية تحت رعاية رئيس مجلس لوزراء بهدف استخدامها في الترويج للمنتجات المصرية في مختلف العالم.

وقال أسامة سلطان، رئيس غرفة التجارة بالشرقية لـ«الوطن» إن هذه الندوة تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى عقدته الوزارة مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع وأكثر من 10 مجالس تصديرية.

ندوات للتعريف بالكتالوج الإلكتروني في 27 غرفة

وأشار سلطان، إلى أن هناك 27 غرفة تجارية ستقوم بعمل ندوات تعريفية للتجار ومنتسبيها للتعريف بالكتالوج الإلكتروني.

وبدأت الندوة فعاليتها بالتعريف بـ«الكتالوج الإلكترونى» وهو عبارة عن منصة إلكترونية يمكن من خلالها تحميل ملف المصدر للترويج عن منتجاته للأسواق الخارجية، وذلك لفتح أسواق جديدة حيث يوفر الموقع خدمات وسيطة كاملة للتوفيق بين المنتجين والتجار لكل المدخلات والمخرجات الخاصة بهم وتحصل قيمة الرسوم الوساطة فقط عند إبرام عقود التصدير بين المستورد والمصدر وتتراوح هذه القيمة بين 2:5%من قيمة الصفقة.

خطوات التسجيل على الكتالوج الإلكتروني

تناولت الندوة خطوات التسجيل على الكتالوج الإلكتروني من خلال الدخول على الموقع من الرابط https://gosoor.com.eg/ecatalogue وعند الدخول على الموقع لأول مرة سوف تقوم بتسجيل بيانات المستخدم الخاص بك وبعد ذلك سوف تستخدم اسم المستخدم وكلمة السر للدخول على الموقع.

سوف تظهر شاشة إدخال بيانات المستخدم ونقوم بإدخال كافة البيانات وبعدها سوف يتم إرسال رسالة ترحيب إلى الإيميل الإلكتروني الخاص بك، وبعد ذلك سوف تقوم بإدخال بيانات الشركة ومن خلال الضغط على الاسم في الصورة أمام كل بند تعريفي بالشركة سوف تفتح شاشات الإدخال الخاصة به مثل رفع الأوراق الرسمية للشركة. وبعد ذلك سوف يتم إرسال كافة بيانات الشركة إلى فريق العمل للتأكد من صحة البيانات والموافقة على إضافة منتجات الشركة، وذلك عن طريق استقبال بريد إليكترونى ECatalogue@elnasrrxpimp.com يفيد بقبول طلب التسجيل أو الرفض لاستكمال البيانات، وبعد قبول طلب تسجيل الشركة سوف تقوم بإدخال نوعين من المنتجات، منتجات من إنتاج شركتك للتصدير، منتجات أولية تريد استيرادها تدخل عملية التصنيع الخاص بك.

وفي حالة وجود منتجات كثيرة وتريد رفعها في خطوة واحدة يمكن عمل upload file بكل المنتجات الخاصة بك وذلك من خلال ملف csv format عمل Download for the filt template to fill it with your products.

ومن خلال الضغط على Actions>>Download سوف يتم استخراج الملف ويمكن فتحة بالاكسيل وتحميله بكل المنتجات المراد رفعها.

وبعد ذلك يتم تحميلها للمنصة مرة أخرى عن طريق Actions>>Import from file واختيار الملف مرة أخرى لرفعة إلى المنصة.

وبعد رفع كل الأصناف سوف يتم مراجعتها من قبل الفريق المختص والسماح لها بالظهور على المنصة لاستكمال عملية التسويق لها من خلال كل مندوبي الشركة في الفروع الخارجية.

في حالة وجود أي فرصة لعملية بيع للمنتجات سيتم التواصل مع الشخص المسؤول المسجل على المنصة لاستكمال عملية البيع والوساطة.

40 دولة تستقبل الصادرات المصرية

سيجرى الترويج لمنتجات هذه الشركات من خلال عدد 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة في مختلف أنحاء العالم) من خلال مروجين محترفين لشركة جسور في كبرى المراكز التجارية في أنحاء العالم.

رسوم التسجيل في الكتالوج الإلكتروني

التسجيل مجانا وهناك فريق عمل جاهز لمساعدة الصناع وأصحاب الورش، حيث أن الدليل الإلكتروني سوف يتولى تسليم المنتجات أمام ورشتك من خلال خدمات النقل والتخليص الجمركي.