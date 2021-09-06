طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الأولى 2021

تزامنًا مع بحث الكثيرين من ذوي الهمم عن طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الأولى، تحصر وزارة التضامن الاجتماعي، عدد المتقدمين على التطبيق الخاص بالتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الأولى، ومراجعة بياناتهم، وإصدار البطاقات أولا بأول، وإرسالها على مكاتب البريد، مؤكّدة أنَّه تمّ إصدار مايزيد على 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، حيث يحصل المستفيدون من تلك البطاقات على الكثير من المزايا، من بينها لجمع بين معاشين، الدعم النقدي، والرعاية الصحية والتأهيلية، والإعفاء الجمركي، والحصول على شقق سكنية، وسيارات للمعاقين.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الأولى

وأكّدت وزارة التضامن على موقعها الرسمي، أنَّ هناك عدة خطوات لـ«استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة»، حيث يطلب الراغب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الأولى باتباع الآتي:

- تسجيل الطلب على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، المرفق هنا مع التأكّد من أن جميع البيانات التي قدمت صحيحة.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، رجاء احتفظ به، حيث أكّدت الوزارة أنَّه ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تمّ قبول طلبك، مشيرة إلى أنَّ أول خطوة لدراسة حالتك هي التسجيل، ثم يتمّ استكمال باقي الخطوات.

- بعد ملء النموذج يظهر لك عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل.

- استعلم عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- إذا تمّ قبول الطلب احجز موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، واتجه إلى مكتب التأهيل ومعك الأوراق والمرفقات لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- سيتمّ تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- فى حالة القبول هناك العديد من الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كالتالي:

- تقرير طبي حديث.

- 3 صور شخصية.

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

- 3 صور بطاقة شخصية.

- استمارة النت بطباعة ميعاد الحجز.