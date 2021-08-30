تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي إطلاق المرحلة الثانية من «بطاقة الخدمات المتكاملة» خلال الأيام المقبلة، والتي يتم توزيعها عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب إعاقات الجذام، ضمور العضلات، صغر أو كبر حجم الرأس، البتر متعدد الأطراف، فقد السمع التام، الشلل الدماغي، ذوي القزامة، تيبس المفاصل في أطراف متعددة، طيف التوحد، فقد البصر التام، الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، ومتلازمة داون.

وأوضحت الوزارة، أنه جار حصر أعداد المتقدمين على التطبيق الخاص بالتقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ومراجعة البيانات الخاصة بهم.

وترصد "الوطن" الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من التضامن الإجتماعي، وفقاً لما حددته التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لها، وذلك استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التضامن الاجتماعي على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من التضامن الاجتماعي

وذكرت التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وهي:

- تقرير طبي على أن يكون حديث المدة.

- إرفاق 3 صور شخصية.

- تقديم 3 صور طبق الأصل لشهادة ميلاد المستفيد.

-إرفاق 3 صور لبطاقة الرقم القومي.

خطوات التسجيل لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من التضامن الإجتماعي

ـ كتابة الرقم القومي، المكون من 14 رقما.

ـ تسجيل الاسم رباعي باللغة العربية.

ـ تدوين تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم.

ـ كتابة العنوان بالتفصيل، متضمنا المحافظة، المركز، والقرية التابع لها المتقدم.

ـ اختيار مكتب التأهيل التابع له المستفيد من الخدمة.

ـ كتابة رقم تليفون المنزل للشخص ذو الإعاقة إن توفر.

ـ تسجيل رقم محمول الشخص ذو الإعاقة إن توفر.

ـ ذكر عدد الأفراد المعاقين بالأسرة.

ـ تحديد مقر استلام الخدمات المتكاملة.

خطوات التقديم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من التضامن الإجتماعي

ـ تسجيل الطلب من خلال البوابة الإلكترونية، على أن يتم التأكيد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب من عدمه.

ـ التأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

ـ ملء إستمارة البيانات الأساسية، بعد تسجيل البيانات الشخصية، على ان تكون الإجابة بمنتهى الدقة.

ـ الاحتفاظ برقم التسجيل الذي يظهر عقب ادخال البيانات، ونوهت التضامن إلى أن عملية التسجيل بنجاح لا تعني قبول الطلب، ولكنها تعد الخطوة الأولى لدراسة الحالة المقدمة، ولابد من استكمال باقي الخطوات.

ـ الإستعلام عن الطلب يتم من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.