مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 للمعاقين.. خصومات وإعفاءات

تستعد وزارة التضامن الإجتماعى، لإطلاق المرحلة الثانية لـ«بطاقة الخدمات المتكاملة» 2021 خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أنه جار حصر عدد المتقدمين على التطبيق الخاص بالتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة، ومراجعة بياناتهم، حيث يتم توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب البريد، موضحة أن هناك عدة مميزات لبطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين تتمثل فيما يلى :

15 ميزة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021 للمعاقين

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومى مناسب .

- الجمع بين معاشين .

- الكشف المجانى فى المستشفيات .

- الإعفاء من الضرائب .

- الدمج فى المدارس .

- الدمج فى المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين .

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات .

- الإعفاء الجمركى على السيارات المجهزة .

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

خطوات لحصول ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك عدة خطوات لحصول ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة كالتالي:

- على صاحب الإعاقة تسجيل طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ، من خلال الرابط المرفق هنا، وعلى المستفيد التأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية سيتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

- التأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- بعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بالمتقدم.

- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

- توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، ومعك كل الأوراق والمرفقات، ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاصة بك.

- بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.