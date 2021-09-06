نتيجة القبول بمدارس المتفوقين ستيم 2021 لطلاب الصف الأول الثانوي

تساؤلات عدة طرحها الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية، حول نتيجة القبول بمدارس المتفوقين ستيم 2021، التي جرى فتح باب القبول بها أمام طلاب الصف الأول الثانوي خلال شهر يوليو الماضي، والانتهاء من إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين بها من يوم 15 أغسطس وحتى 18 أغسطس الماضي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط وموعد نتيجة القبول بمدارس المتفوقين ستيم 2021 وفقًا لما حددته وحدة مدارس المتفوقين على النحو التالي:

نتيجة القبول بمدارس المتفوقين ستيم 2021

وقالت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم لـ«الوطن»، إنّ نتيجة القبول بمدارس المتفوقين من المقرر الإعلان عنها غدًا الثلاثاء من قِبل إدارة الإحصاء، ويمكن الاستعلام عنها فور ظهورها بالرقم القومي ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا.

جدير بالذكر أنّه خلال شهر يوليو الماضي، جرى فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، في محافظات «الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج - سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية».

واشترطت الوزارة لقبول الطلاب بمدارس المتفوقين ستيم الآتي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب «274.5» درجة فأكثر بنسبة تعادل «98%» من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي «اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم».

ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب «266» درجة فأكثر بنسبة تعادل «95%» من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي «اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم».