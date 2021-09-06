وفاة سيدة في بني سويف حزنًا على غرق ابنة عمها

توفيت سيدة في العقد الثالث من العمر، اليوم، حزنا على وفاة ابنة عمها الطالبة الغريقة بنيل بني سويف «منه حسين رجب»، يوم الثلاثاء الماضي، نظرًا لتعلقهما الشديد ببعضهما بحسب تأكيدات الأسرة، وجرى تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وقال هاني محمد، أحد أهالي أفراد العائلة إن «لمياء.م.ر»، ابنة عم الطالبة «منه حسين»، توفيت صباح اليوم، بسكته قلبية من شدة الحُزن علي ابنة عمها التي لقيت مصرعها غرقًا في مياه النيل، وحتي الآن لم يتم العثور علي جثمانها.

حزن بقرية أطواب في بني سويف لفقدان سيدة وفتاة خلال أسبوع واحد

وسادت حالة من الحزن لدى أهالي قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى حزنا على وفاة السيدة بعد أيام قليلة من غرق ابنة عمها في نهر النيل بمدينة الواسطى منذ أيام ولم يتم العثور على جثمانها حتى الآن.

تواصل البحث عن جثمان فتاة بني سويف الغريقة بالنيل

وفي سياق آخر يواصل أهالي أسرة الطالبة منة حسين رجب التي غرقت بمياه النيل مساء الثلاثاء الماضي، البحث عن جثمانها بالتعاون مع عدد من المنقذين المتطوعين والمسطحات المائية والصيادين من أهل المنطقة.

تفاصيل حادث غرق الطالبة منه حسين رجب بنيل بني سويف

وتعود الواقعة إلى مساء الثلاثاء الماضي، حيث تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طالبة تدعى منة حسين رجب في مياه النيل بمدينة الواسطى، موجها بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عودة الطالبة التي تقيم بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل ولم تتمكن من الخروج.