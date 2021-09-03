مصرع طفل وإصابة 15 في 3 حوادث متفرقة بطرق بني سويف

لقى طفل مصرعه، وأصيب 15 آخرون، في 3 حوادث مرورية بطرق بني سويف، اليوم الجمعة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي والتخصصي.

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي ببني سويف

وفي الحادث الأول، أصيب 10 في حادث انقلاب سيارة «ميني باص» بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بعد المقابر، باتجاه القاهرة، ونقلتهم 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي بمدينة بني سويف.

والمصابون هم: مصطفي محمد عبد الرازق، 26 سنة، مصاب بكسر بالفك السفلي، ومروة ناجح محمد، 23 سنة، ومصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وربيع علي عبدالمنعم، 49 سنة، وفاطمة علي عبدالمنعم، 40 سنة، وماجدة مصطفى محمد، سنتين، وعبدالله محمد احمد، سنتين، وزياد محمد احمد، سنتين، مصابون بجروح وكدمات متفرقة، ويوسف مصطفى محمد، سنتين، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد محمد عبد الرازق، 38 سنة، سائق، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد عبد الرازق عياد، 66 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، جميعهم يقيمون بمحافظة القاهرة.

إصابة 4 اشخاص في انقلاب «توك توك» أعلى كوبري النيل ببني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» أعلى كوبري النيل العلوي، بمدينة بني سويف، باتجاه شرق النيل، نقلتهم سيارتا إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهم: كريم محمد احمد سيد، 36 سنة، وزوجته إيمان سيد ربيع، 30 سنة، وطفلاهما عبدالله، 14 سنة، وبسمة 10 سنوات، جميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة، ويقيمون بمركز بني سويف.

مصرع طفل وإصابة والده في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بطريق فرعي بسمسطا

والحادث الثالث، الذي وقع بالطريق الفرعي بين قريتي «بني حلة ـ بني مؤمنة» بدائرة مركز سمسطا، إثر تصادم دراجة بخارية وسيارة ربع نقل؛ نتج عنه وفاة طفل يدعى «مصطفى علي صالح» 12 سنة، وإصابة والده «علي صالح أبو حامد»، 50 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى، يقيمان بمركز ببا، ونقلتهما سيارتا إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي.