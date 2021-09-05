استمرار البحث عن فتاة بني سويف الغارقة في النيل لليوم السادس

تواصل قوات المسطحات المائية وعدد من المنقذين وأهالي مركز الواسطى، البحث عن الطالبة الغارقة في مياه النيل، لليوم السادس على التوالي، وسط تجمع العشرات من الأهالي انتظارًا لانتشال الجثمان.

دعوات الأهالي أمام شاطئ النيل.. وحفار لإزالة الحشائش

وتجمع عدد من الأهالي أمام الشاطئ، صباح اليوم، حيث ألقى أحد الأشخاص عددا من الأدعية ورددها الأهالي خلفه، كما أحضر آخرون حفارا لإزالة الحشائش من مكان غرق الطالبة بحثا عنها، فيما جلس والدها ووالدتها أمام الشاطئ لليوم السادس على التوالي بحثا عنها.

تفاصيل الحادث

وتعود الواقعة إلى مساء الثلاثاء الماضي، حيث تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طالبة تدعى منة حسين رجب في مياه النيل بمدينة الواسطى، موجها بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عودة الطالبة التي تقيم بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل ولم تتمكن من الخروج.

يشار إلى أن حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، داهمت عددا من مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة طراد النيل، وذلك عقب غرق طالبة بالصف الثالث الثانوي، في مياه نهر النيل، أثناء عودتها لمنزلها عقب انتهاء الدرس، واستمرار البحث عن جثمانها لليوم السادس على التوالي.