الإسكندرية تستقبل قافلة «أبواب الخير»

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، قافلة صندوق تحيا مصر «أبواب الخير»، لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسكندرية.

الشريف يثمن دور صندوق تحيا مصر وجميع مؤسسات المجتمع المدني

وقال محافظ الإسكندرية، في بيان صحفي، إنه تزامناً مع الاحتفال باليومِ العالميِّ للعملِ الخيري وبمناسبة المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية أمس لإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية علي مستوي الجمهورية، نستقبل اليوم قافلة صندوق تحيا مصر بمحافظة الإسكندرية التي توفر كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية وغيرها سيتم توزيعها علي أهالينا المستحقين بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة وجميع الجهات المعنية.

وثمّن محافظ الإسكندرية الدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر وجميع مؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، كما أشاد بالمبادرات التى أطلقتها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للتكاتف مع جهود الحكومة في تقديم الدعم والتخفيف علي الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأضاف اللواء محمد الشريف أن اليوم العالمي للعمل الخيري الذي أقرته هيئة الأممِ المتحدةِ في عامَ 2012 لتأصيلِ الوعيِ بأهميةِ الأعمالِ الخيريةِ واستدامَتِهَا لهو خير دليل علي الجوهر الحقيقي للإنسانية الذي يعمل على تحقيقِ الخيرِ ونشرِ التكافلِ والتّضامنِ الاجتماعيِّ، وأشاد الشريف بمدي التناغم وتضافر الجهود المتواجد بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعايا.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وممثلي صندوق تحيا مصر.