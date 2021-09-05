صندوق «تحيا مصر»: تحريك 500 حاوية مساعدات للفئات الأولى بالرعاية

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن الأمم المتحدة استعرضت تجربة صندوق «تحيا مصر» في تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية في العالم، والتي حصدت 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، كما يُحاول الصندوق تطوير أسلوب تقديم خدمات الرعاية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بداية الشهر الماضي عن دور العمل المدني، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، على شاشة «صدى البلد».

صندوق تحيا مصر سيطرق مليون باب لتقديم المساعدات

وأضاف «مختار»، أن صندوق «تحيا مصر» سيطرق مليون باب لتقديم المساعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى، موضحًا أن 500 حاوية مساعدات تتحرك الآن، لتستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية حسبما تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن القاهرة والجيزة ستصل لها المساعدات أولا ثم يليها الصعيد وباقي محافظات الجمهورية، ويبحث صندوق تحيا مصر فكرة التنمية الاجتماعية والرعاية الطبية.

الصندوق يبحث احتياجات الأهالي من أجل تقديم الخدمات المختلفة

وأشار المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إلى أن الصندوق يبحث احتياجات الأهالي من أجل تقديم الخدمات المختلفة، وتوفير ما يُسمى بـ«القافلة الشاملة»، التي تضم مختلف الخدمات، وقدم الصندوق طلبًا لموسوعة جينيس لتسجيلها بعدما حقق من خلالها على 3 أرقام قياسية جديدة، كما يعمل الصندوق على تحسين جودة حياة المواطنين ليتمكنوا من العمل والإنتاج.

وأوضح محمد مختار، أن فكرة الرئيس السيسي بتأسيس كيان وصندوق «تحيا مصر» لدعم الدولة أتت بثمارها، والصندوق للعام الثاني على التوالي يحقق أرقاما قياسية بموسوعة جينيس، وكانت بمثابة تحدي وصول الخير لمستحقيه، وأن أكبر قافلة في العالم ستصل بعد ساعات قليلة، مؤكدا أن هناك 1000 سيارة تتحرك لـ 27 محافظة، كما أن دور الصندوق لا يقتصر على توفير الحماية الاجتماعية وإنما تحقيق التنمية الاقتصادية والرعاية الصحية.