«التضامن»: تجمعنا شراكة بصندوق «تحيا مصر» لتوفير حياة أفضل للمواطنين

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي، إن هناك تضافر للجهود بين كل من صندوق «تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع الأهلي العاملة في مصر، في إطار المبادرات والحملات التي دائما ما يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حصل تنسيق مسبق بينا وبين الصندوق فيما يخص الشراكة مع الجمعيات الأهلية وتجهيز العرائس أو المساعدات الغذائية».

عبد الموجود: الوزارة حريصة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني

وأضاف «عبد الموجود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الوزارة تقوم بالعديد من التدخلات المادية والعينية في كثير من قرى ومحافظات مصر، ويأتي ذلك في إطار حرصها على تحقيق التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

عبد الموجود: لدينا قاعدة بيانات مسجل عليها 15 مليون أسرة الأولى بالرعاية

وأوضح أن اختيار الأسر المستحقة للدعم، سواء المادي أو العيني، يتم من خلال مكاتب الوزارة بالمحافظات، والإدارات الاجتماعية، وهو ما أهّل الوزارة حتى يكون لديها قاعدة بيانات مسجل عليها 15 مليون أسرة، هي الأولى بالرعاية، ويتم توصيل متطلباتهم إليهم، طبقا لنسب الاستحقاقات التي تتراوح بين الأسرة والأخرى.

وأكد أن توزيع الدعم المادي والعيني على كافة المحافظات، يأتي من خلال تنسيق مسبق مع المحافظات ووحدات الوزارة المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يتم التنسيق مع الجمعيات المنتشرة بالقرى والمراكز، «بنراجع معاها توزيع المساعدات على الأسر، وبنقوم بتوزيع المواد الغذائية، وبيكون فيه سهولة ويسر، وبنوصل للمواطن لحد بيته».

وأشار إلى أن الوزارة، مهتمة حاليا بملفات الحماية الاجتماعية وبناء الإنسان، وهو الملف الأهم الذي أوكله الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الوزارة، وتعمل عليه خلال الفترة الراهنة، «وجه الرئيس بالمدن بديلة العشوائيات اللي تم إنشائها أن يتم فيها تنمية الوعي والتغيير الفكري، وكمان رفع درجة الوعي لدى المواطنين في البيئات الجديدة التي تم نقلهم إليها».

وتابع: «بنشغتل بالشراكة مع منظمات المجتمع الأهلي بحيث نعمل على بناء السكن اللائق بالمواطن، ونتدخل فيما يتعلق بشخص المواطن المصري في بيئته الجديدة».