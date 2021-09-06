كشفت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن الفئات المستثناة من الحصول على لقاح كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهي فئات محدودة جدًا بحسب وصف الوزارة.

وتستعرض «الوطن»، الحالات المستثناة من الحصول على لقاح كورونا في السعودية، وفقًا لوزارة الصحة السعودية، على النحو التالي:

الحالات المستثناة من الحصول على لقاح كورونا في السعودية

وأشارت وزارة الصحة السعودية، إلى أنّ الحالات التي لديها موانع والمستثناة من التطعيم باللقاح، هي المصابة بحساسية مفرطة من التطعيم بالجرعة الأولى، والحالات المثبت بتقارير طبية مفصلة حساسيتها المفرطة لأحد مكونات اللقاح المعروفة وتشمل حاليًا مادة «بولي إيثيلين جاليكول PEG» في لقاحي «فايزر» و«موديرنا»، ومادة «بولي سوربيت polysorbate» في لقاح «أسترازينيكا» واحتمال التحسس المشترك بين مادتي «PEG» و«polysorbate» يصل إلى 20%».

وفيما يخص إثبات استثناء تلك الفئات من اللقاح، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إنّ الجهات المختصة والمعنية تقوم بإجراء التحديثات والمتابعة في التطبيقات المخصصة لإظهار الحالة الصحية، لتنعكس حالة كل حالة مستثناة -إضافة إلى حالات التحصين- وتظهر في التطبيقات المعتمدة.

وأشار متحدث الصحة إلى أنّ الفئات العمرية المسموح بتلقيها التطعيم بلقاحات كورونا قد تدخل في ذلك، وهذا أمر مؤقت؛ لأن التحديثات تتم باستمرار، ولها علاقة وارتباط بمستجدات الأحداث والدراسات، إضافة إلى ما تقره اللجان الوطنية في هذا الشأن.

اللقاح يسهم في تقليل فرص انتقال العدوى

وأضاف «العبدالعالي» أنّه ليس صحيحًا أن اللقاح لا يمنع انتقال العدوى، بل يسهم في الحماية، ويسهم بعد تكون المناعة العالية في تقليل فرص انتقال العدوى بشكل مؤثر وكبير، مشددًا على أن تخفيف الأعراض هو من الأهداف الرئيسية والمهمة التي تحدث فارقا كبيرا، إذ إن الإصابة بفيروس كورونا قد تنقل المصاب بنسبة 10% إلى العناية المركزة، وتكون نسبة احتمال الوصول إلى الوفاة 2-3% منهم، وفي المقابل، يحمي اللقاح الحالات المصابة من الوصول إلى المرض الشديد أو الوفاة بنسبة تقترب من 100% لمن تلقوا اللقاح وحققوا المناعة العالية.