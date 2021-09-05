يبحث المواطنون عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن طريقة التقدم للحصول على لقاح كورونا، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، توفير اللقاحات بصورة دائمة في مراكز المخصصة للتطعيم المواطنين، وتزامنًا مع بدء الموجة الرابعة في مصر وظهور حالات مصابة بمتحور «دلتا بلس».

الحصول على اللقاح شرط أساسي للسفر

ولعل جملة «إزاي تقدم للحصول على لقاح كورونا وكيفية الدخول على الموقع الرسمي للوزارة الصحة؟»، ترددت كثيرًا مؤخرًا، بعدما أصبح حصولك على لقاح كورونا شرطًا أساسيًا للسفر لأي دولة ترغب في الذهاب إليها رغبة في العمل، أو التعليم، أو الترفيه.

تسرد «الوطن» في السطور التالية إزاي تقدم للحصول على لقاح كورونا.. إليك الخطوات:

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، خطوات التسجيل من أجل الحصول على لقاح، مؤكّدة أنَّ جميع اللقاحات آمنة وفعّالة ضد فيروس كورونا ومتاحة أمام جميع المواطنين بصورة مجانية دون سداد أي رسوم.

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «التسجيل لطلب اللقاح».

البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل الطلب اللقاح

- تجهيز البيانات الأساسية المطلوبة كتابة وفقًا للأماكن المحددة على الموقع وتتثمل في «الاسم رباعي، الرقم القومي أو رقم جواز السفر إذا كنت من الراغبين للسفر أو غير مصري الجنسية، تاريخ الميلاد، المحافظة».

- كتابة التخصص الوظيفي.

- إذا كنت تعاني من الأمراض المزمنة قم بالضغط على اختيار «نعم».

- في حالة وجود إصابة مزمنة، ارفق صورة من الشهادات والتقارير الطبية التي تثبت ذلك.

- كتابة رقم المحمول لاستكمال باقي الخطوات.

- كتابة الرسالة النصية التي أرسلت عبر الكتابة الذي كتبته «الكود التأكيدي».

- ستصلك رسالة بها رقم الطلب مكون من 20 رقمًا يجب الاحتفاظ بها من أجل الاستعلام عن موعد تلقي اللقاح.