هل يوجد أضرار لتلقي لقاح كورونا؟.. طبيب يجيب    

تزايد البحث مؤخرا عن «هل يوجد أضرار لتلقي لقاح كورونا»، وذلك عقب انتشار العديد من التحذيرات التي ترهب المواطنين من التطعيم ضد لقاح كورونا خوفا من الأضرار الجانبية التي تعقب الحصول عليه، والتي قد تستمر يومين أو ثلاثة وهي مجرد آثار تزول ولا تدعو للقلق.

عقبة: اللقاحات آمنة.. وهناك فرق بين الأضرار والأعراض

وأجاب الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، عن هل يوجد أضرار لتلقي لقاح كورونا، قائلا إن جميع اللقاحات لها أعراض جانبية وليس أضرار، وهناك فرق بين الأضرار والأعراض الجانبية، مشيرا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي تظهر عقب أخذ اللقاح، مثل احمرار مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم بالمفاصل، إرهاق والرغبة بالنوم.

وأضاف «عقبة» لـ «الوطن»، أن جميع الأعراض الجانبية للقاح كورونا تزول خلال ثلاثة أيام بالكثير وهي غير مقلقة ولا تدعو إلى الخوف والقلق، مشيرا أنه لم يثبت علميا من خلال الدراسات التي أجريت، وجود أضرار تؤثر على صحة متلقي اللقاح، وتدعوه إلى الذهاب للطبيب، ولا يوجد مشكلة تفاقمت عقب أخذ اللقاح.

اللقاحات التي يتم تطعيمها للمواطنين في مصر آمنة وليس لها أي أضرار سلبية

وأكد رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن اللقاحات التي يتم توفيرها للمواطنين في مصر أجريت عليها العديد من التجارب السريرية من قبل الشركات المصنعة للدواء، ويتم تطعيمها في العديد من البلاد الأجنبية والعربية، وهي فعالة وآمنة ولا توجد لها أي أضرار سلبية تؤثر على صحة المواطن، ولكن هي أعراض مؤقتة تزول عقب تأقلم الجسم مع الأجسام الموجودة في اللقاح للتصدي لفيروس كورونا.

وأردف أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية تقلل من الإصابة بفيروس كورونا، مع ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة وغسل اليدين بصورة مستمرة ولمدة 20 ثانية على الأقل، بالإضافة إلى عدم التجمعات الكبيرة حتى لا ترتفع الإصابات اليومية مثل الموجات السابقة، وأفضل طريقة للحماية هي التطعيم ضد لقاح كورونا.