خطوات معرفة رقم طلب تسجيل لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل

تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من التساؤلات المتعلقة بمعرفة رقم طلب تسجيل لقاح كورونا، الأمر الذي أجابت وزارة الصحة والسكان عنه من خلال الخط الساخن لها 105، موضحة أنَّ هناك خطوات لمعرفة رقم طلب تسجيل لقاح كورونا، أولها الدخول على موقع منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد، وبعد ذلك لابد من الضغط على زر خاص بالتسجيل لطلب لقاح كورونا.

خطوات معرفة رقم طلب تسجيل لقاح كورونا

وتابعت وزارة الصحة، أنَّه بعد ذلك لابد من تحديد الفئة المستهدفة سواء كانت أطباء أو أصحاب أمراض مزمنة أو فئات أخرى، مشيرة إلى الخطوة الثالثة وهي ملء البينات المطلوبة أولها: الاسم الرباعي والرقم القومي وكذلك الهاتف المحمول.

وأضافت أنَّه بعد ذلك ترسل الوزارة رسالة مكونة من 4 أرقام لتتحقق من الراغب في التطعيم، ويدخل المواطن الرقم ويستكمل بعد ذلك باقي الخطوات وهي تحميل التاريخ المرضي إن وجد، والموافقة على شروط تلقي لقاح كورونا واختيار المحافظة التي يرغب في التطعيم بها وكذلك المركز الخاص بتلقي لقاح كورونا.

وأكّدت أنَّه بعد ذلك يرسل الموقع رقم طلب تسجيل لقاح كورونا الخاص بالمواطن ليحتفظ به، لكي يتمّ استخدامه بعد تلقيه رسالة بموعد ومكان الحصول على لقاح كورونا، مطمئنة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، قائلة إنَّها جميعها آمنة وفعّالة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شحنات جديدة من لقاحات كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استعدادها لاستقبال شحنات جديدة من لقاح جونسون آند جونسون ولقاح فايزر وكذلك مودرنا وإسترازينكا، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا بزيادة أعداد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، مشيرة إلى أهمية التطعميات ودورها في تخفيف حدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.