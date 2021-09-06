من المنزل.. الاستعلام ودفع فاتورة المياه في محافظة الإسكندرية

أتاحت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عددا من الخدمات الإلكترونية، منها الاستعلام عن فاتورة المياه في محاولة للتيسير على المواطنين ومواكبة التكنولوجيا والتعرف على فاتورة المياه قبل تحصيل الفاتورة الشهرية من المنازل أو دفعها إلكترونياً، ويبحث المواطنون عن استعلام ودفع فاتورة المياه في محافظة الإسكندرية، مع بدء شهر سبتمبر، الذي يتم فيه دفع الفواتير الحكومية.

الاستعلام عن فاتورة المياه الإسكندرية

ويتمكن أهالي عروس البحر من الاستعلام عن فاتورة المياه في الإسكندرية، وذلك من خلال الدخول على الرابط التعرف على الفاتورة المياه والقيام بدفعها قبل حضور المحصل، من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة المياه في الإسكندرية .

دفع فاتورة المياه في الإسكندرية

كما أتاحت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، خدماتها من أجل دفع الفاتورة إلكترونياً، للتيسر على المواطنين دون النزول إلى الشارع أو الذهاب إلى الشركة والدفع من المنزل دون أى مجهود.

حيث قالت الشركة في بيان لها: «ممكن تدفع فاتورتك وانت فى بيتك بكل سهولة ويسر وامان وتوفر وقتك ومجهودك من خلال الموقع الالكترونى لشركة مياه الشرب بالاسكندرية عن طريق ادخال رقم السداد الالكترونى الموجود على الفاتورة المكون من 14 رقم»، ادفع الآن من الموقع الإلكتروني شركة مياه الشرب في الإسكندرية.

خدمات الكترونية حول فاتورة المياه في الإسكندرية

وتسعي شركة مياه الشرب في الإسكندرية، لتوفير كافة الخدمات إلكترونياً، حيث توفر 3 خانات رئيسية على موقعها الإلكتروني، أبرزها الرئيسية ووإرسال شكوى وإدخال قرائة الفاتورة.