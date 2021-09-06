بحر الإسكندرية مستقر والأمواج متوسطة والإشغال ضعيف على الشواطئ

نشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تقريراً عن حالة البحر اليوم، لإطلاع الرواد والمصطافين وأهالى المدينة الساحلية على حالة الأمواج والبحر والشواطئ مفضلا عن نسب الإشغال في عدد من الشواطئ.

حالة بحر الإسكندرية اليوم 6 سبتمبر

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيان لها، اليوم، أن حالة البحر اليوم مستقر بشواطئ القطاع الشرقي نظرا لوجود حواجز للأمواج مشيرة غلى أن المتابعة الدورية تؤكد أن الأمواج هادئة مقارنة بالأيام الماضية.

وأكد البيان أن شواطئ القطاع الغربي المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مع البحر والتي لا توجد بها حواجز للأمواج، تستوجب من المصطافين الحذر وخاصة عند اصطحاب الأطفال، وحالة البحر فيها اليوم متوسطة ويمكن استقبال المصطافين، وأوضح البيان أن اليوم مناسب للتوجه للشواطئ والاستحمام ونزول مياه البحر والبعد عن الموجه الحارة، خاصة مع استقرار الطقس والرياح والأمواج.

نسب الإشغال في شواطئ الإسكندرية

فيما تراجعت نسب الإشغال في شواطئ الإسكندرية، مع هدوء البحر، حيث أكدت إدارة السياحة أن نسب الإشغال ضعيفة في عدد من الشواطئ ومتوسطة في شواطئ أخري، لذلك يمكن استقبال المصطافين والرواد وأهالى المدينة.

سياحة الإسكندرية متابعة لحظية لحالة البحر

وأكدت في بيانها أن هناك متابعة لحظية لأمواج البحر بشكل يومي، من أجل إعلام الرواد والمصطافين ومنع حدوث أي حالات غرق بين الرواد، إضافة إلى التنبيه على رواد الشواطئ في حالة عدم استقرار حالة البحر، حيث يقوم رجال الإنقاذ بالمرور والتنبيه عليهم لتجنب المخاطر.