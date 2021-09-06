مد فترة التقديم لرياض الأطفال في الإسكندرية لنهاية الأسبوع الجاري

قررت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، مد فترة التقديم للمرحلة الثانية لتنسيق رياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات في المحافظة للأطفال فوق سن خمس سنوات حتى يوم الخميس المقبل، وذلك حتى يتمكن أكبر عدد من الأطفال فوق سن الـ5 سنوات من التسكين في مدارس اللغات الرسمية بالعام الدراسي 2021.

رياض الأطفال في الإسكندرية

واتاحت مديرية التربية والتعليم في المحافظة التقديم من خلال هذا الرابط https://kg-alex.com/، والتعرف على تنسيق رياض الأطفال الخاص بالمدارس الرسمية لغات، إضافة إلى طباعة إستمارة التقديم للمدارس وتقديمها إلى مقر التنسيق في مدرسة نبوية موسي التجريبة في منطقة باب شرقي في الإسكندرية.

وكيل تعليم الإسكندرية عن تنسيق رياض الأطفال

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن شروط المدارس الخاصة لا يمكن تغييرها، بينما ما توفره الوزارة يتمثل في أن كل طفل أتم 5 سنوات سيكون له مكان في المدارس الرسمية لغات، لافتاً إلى أنه بعد الفحص تبين وجود أماكن شاغرة في المدارس الرسمية لغات لذلك تم مد المدة من أجل تسكين كافة التلاميذ في المدارس.

وأشار إلى أن الفروق بين المدارس الخاصة والرسمية صغيرة جدًا من حيث مستوى التعليم المقدم داخل المدارس، بينما تتميز أيضًا المدارس الرسمية اللغات في أن كثافة الفصل 40 طالبًا فقط، إضافة إلى دخول مدارس جديدة الخدمة في العملية التعليمية لهذا العام الدراسي، مما يمكن كافة الطلاب من الالتحاق بالمدارس الرسمية لغات.