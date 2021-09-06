95 عرضا مسرحيا أمام لجنة المشاهدة والاختيار في المهرجان القومي للمسرح

تقدم 95 عرضاً مسرحياً من الجهات الإنتاجية المستقلة والهواة والشركات والبنوك والجامعات ومسرح القطاع الخاص للمشاركة في المهرجان القومي للمسرح، ومنها 5 عروض لمسرح الطفل، وذلك بعدما تمّ إغلاق باب التقديم في الدورة الـ 14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

5 عروض لمسرح الطفل

ومن المقرر أنَّ تدخل تلك العروض التي استوفت شروطها لجنة متخصصة لاختيار النسبة المقررة في اللائحة وهي 13 عرضاً مسرحياً.

يأتي ذلك بالإضافة للعروض التي ترشحها جهاتها مثل البيت الفني للمسرح وهيئة قصور الثقافة وغيرها من الجهات الإنتاجية التي لا تشاهد من قبل اللجنة والتي سيعلن عن أسمائها في المؤتمر الصحفي للمهرجان.

معلومات عن المهرجان القومي للمسرح المصري

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل علي جميع مسارح القاهرة، وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن السماح للمشاركة في المهرجان لعروض مسرح الطفل من الجهات الإنتاجية المختلفة، البيت الفني للمسرح، وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفرق المستقلة والحرة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مركز الهناجر للفنون، ومراكز الإبداع الفني، والمعهد العالي للفنون المسرحية بالإضافة إلى جهات الإنتاج الخاصة.

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة د. إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وتحمل الدورة عنوان «الكاتب المسرحي المصري».

وصمم أفيش المهرجان الفنان مصطفي عوض، والذي جاء بصبغة فرعونية يظهر فيها الكاتب المصري الفرعوني القديم جالسًا على كرسي مع وجود هرمين يسار ويمين الكاتب، كدلالة على أن الكاتب المصري يعتبر هو الهرم الثالث