المهرجان القومي للمسرح يكشف عن «أفيش» دورته الجديدة 

تعقد الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، خلال في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

وكشف المهرجان عن أفيش الدورة الـ14، التي تقام عنوان «الكاتب المسرحي المصري».

تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح

من جانبه، قال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن الدورة الجديدة من المهرجان والتي تحمل اسم الكاتب المسرحي المصري، لا تقام على مستوى العروض فقط، لأن ذلك شيئا يصعب تحقيقه، ولكنها ستقام على مستوى الجانب النظري والفكري، من خلال الندوات التي تقام خلال الفعاليات والتي ستتناول كل ما يخص عنصر التأليف حتى ما قبل 150 سنة مسرح.

مصمم أفيش المهرجان يكشف تفاصيل بشأنه

أما عن تفاصيل الأفيش وفكرته قال مصممه الفنان مصطفى عوض: «يظهر على الأفيش الرسمي للمهرجان الكاتب المصري الفرعوني القديم جالسا على كرسي المخرج مع وجود لهرمين يسار ويمين الكاتب، وهنا دلالة أن الكاتب المصري يعتبر هو الهرم الثالث لتأكيد أهميته كعنصر أساسي في العمل المسرحي، وذلك إلى جانب وجود «الوجهين الباكي والضاحك» رمز المسرح المتعارف عليه، كما جمعت ما بين مهنة الكاتب والمخرج، لأنهما أو عنصرين في العمل المسرحي وأساسه، مع وجود بعد حضاري تاريخي لمصر التي تمتد حضارتها لسبعة آلاف سنة».

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كانت قد أعلنت مؤخرا عن تكريم اسم النجمين الراحلين «سمير غانم» و«دلال عبد العزيز»، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الحالي.