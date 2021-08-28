تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح

قررت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، تكريم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ضمن فعاليات دورته الـ 14 برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، المقامة في الفتررة من 27 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبلين، ومن المقرر أن تحضر أسرة الراحلين حفل الافتتاح.

يوسف إسماعيل: تكريم سمير ودلال لرصيدهما المسرحي الفني الكبير

وأوضح يوسف إسماعيل، في بيان صحفي، إن تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز يرجع لرصيدهما المسرحي الفني الكبير وحبهما للمسرح، مؤكدا أن تكريم سمير غانم كان محددا منذ انتهاء فعاليات الدورة السابقة، ولكن القدر حال دون تكريمه حيا عن بصماته المهمة في المسرح الكوميدي.

وتابع إسماعيل: «الراحلة دلال عبد العزيز لها إسهاماتها المعروفة في مسرحي القطاع العام والخاص».

ويعتبر الفنان الراحل سمير غانم واحدًا من أهم نجوم المسرح المصري، ويمتلك حضورًا قويًّا وخفة ظل وقدرة كبيرة على الارتجال في المسرح، وقدم على مدار مشواره الطويل مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية منها «موسيقي في الحي الهادي»، «بهلول في إسطنبول»، «مراتى زعيمة عصابة»، «دو ري مي فاصوليا»، «أنا ومراتي ومونيكا»، «المتزوجون»، «ترا لم لم»، «مين جوز مين»، «أهلًا يا دكتور»، وكانت آخر أعماله المسرحية «الزهر لما يلعب» في عام 2020.

المسرح بداية التعارف بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

بدأ التعارف بين دلال عبدالعزيز وسمير غانم عن طريق الفنان جورج سيدهم على المسرح للمرة الأولى، حيث رشحها في مسرحية «أهلا دكتور» عام 1981، وشاركت بعد ذلك مع الفنان الكبير في مجموعة من أعماله المسرحية منها «فارس وبني خيبان» و«أخويا هايص وأنا لايص».

يذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا في مايو الماضي بعد تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولحقته زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد ما يقرب من 90 يوما قضتهم في العناية المركزة، بسبب تداعيات إصابتها بالفيروس، حيث لم تستطع التنفس بشكل طبيعي نتيجة إصابتها بتليف في الرئة، وأوصت أن تدفن بجانب زوجها، رغم عدم معرفتها برحيله.